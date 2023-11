Todo acerca del regreso de CM Punk a WWE durante Survivor Series 2023.

A continuación, repasamos toda la información que tenemos hasta el momento gracias a nuestros compañeros de PWInsider.

NEVER. SAY. NEVER.@CMPunk has just returned to WWE at #SurvivorSeries!!! pic.twitter.com/0dpG6vyT5r

— WWE (@WWE) November 26, 2023