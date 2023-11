Más del incidente CM Punk-Seth Rollins en Survivor Series 2023

«Aléjate, cáncer. Aléjate de mí para siempre. No me gusta Phil [Brooks]. Es un idiota. ¿No lo sabíamos ya? Se dieron cuenta allí, ya lo sabíamos aquí. No quiero que vuelva. Vete a hacer otra cosa. Adiós, hasta luego». Esto decía Seth Rollins de CM Punk a inicios de 2023.

Poco después, aclaraba sus palabras: «[…] Si no vas a ayudar, entonces no quiero que seas parte de nuestra industria. […] Me duele tener que decir cosas malas sobre él porque me ayudó, realmente lo hizo. […] Hay un lugar para él, hombre, tiene mucho que dar, solo desearía que su cabeza estuviera en un lugar diferente”.

► Rollins vs. Punk está volviendo

Recordamos aquellas declaraciones de Seth Rollins sobre CM Punk después de que ambos tuvieran un incidente durante Survivor Series 2023. Cuando el Best in the World hizo su impactante retorno a WWE, The Visionary quiso irse a por él, teniendo que ser detenido por el personal de la empresa. Obviamente, solo era un primer paso para su próxima rivalidad.

Pero por si queda alguien que tenga alguna duda de que Rollins pudiera no estar actuando con Rollins, Dave Meltzer lo aclara en el episodio más reciente de Wrestling Observer Radio:

«Eso fue completamente un ángulo guionado porque, basándose en el hecho de que hace meses, cuando a alguien le preguntaron a Seth Rollins, dijo algo como ‘es un cáncer, no lo queremos’. Más tarde, por cierto, dijo ‘si la empresa lo quiere y es lo correcto’, no tiene problema con ello. Pero debido a esa declaración, pensaron que podrían hacer un ángulo real con eso. Y tiene sentido.»