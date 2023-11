CM Punk se ha hecho el dueño y señor de las noticias relativas a WWE después de su retorno en Survivor Series 2023. No es para menos, los fans llevaban casi una década esperando que se diera. Muchos habían perdido la esperanza. Y en SÚPER LUCHAS estamos contando absolutamente todo lo que vamos sabiendo sobre el Best in the World.

► Retorno de CM Punk a WWE

Ahora nos enfocamos en las personas a cargo de WWE y su responsabilidad en la vuelta del veterano luchador haciéndonos eco de la información que comparte Dave Meltzer en el Wrestling Obsever Radio. Para empezar, Nick Khan fue quien tomó la decisión con el apoyo de Triple H mientras que Vince McMahon no tuvo nada que decir al respecto.

Y no solo eso, además:

«Firmó un contrato de varios años. El acuerdo se concretó hace aproximadamente diez días. Fue un secreto para casi todos. Paul Levesque [Triple H] dijo que la gente de TKO se enteró viendo la televisión, lo cual pensé que era ridículo hasta que pregunté y escuché exactamente lo mismo.»

Cada uno de estos apuntes es interesante. Y continuaremos informando cuando sepamos más. Con toda seguridad, en las próximas horas saldrá a la luz mucha más información sobre el regreso de CM Punk a la WWE. Antes de que el lunes por la noche se presente en Raw.