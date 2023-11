Dave Meltzer: «WWE no quiere que nadie se vaya»

WWE parece estar tomando ejemplo de UFC a la hora de gastar dinero en sus luchadores, tanto para contratar como para evitar que se vayan. De ello nos informa nuestro amigo Dave Meltzer en la edición más reciente del Wrestling Observer Radio.

► WWE abre la chequera para evitar salidas

«Hay mucha actividad en WWE en este momento, en el sentido de que no quieren que nadie se vaya, y están ofreciendo mucho dinero a muchas personas para que se queden. Además de Punk, hay muchas personas a las que les están ofreciendo grandes sumas de dinero para que permanezcan. Mucha gente pensó que con Endeavor nadie obtendría contratos grandes, pero en realidad ha sido diferente. Desde el punto de vista de Endeavor, cuando miras a UFC, están acostumbrados a pagar aproximadamente el 17% a los talentos, y en WWE es mucho menos del 17%.»

«Si fuera un 17% legítimo, entonces el tipo promedio de nivel medio allí probablemente estaría ganando alrededor de $2.5 millones al año. Ese no es el caso, así que no, hay gente que dice, ‘oh, te van a dar monedas,’ y es como, sabes, están facturando más de $3 mil millones al año, y hay tipos que están ganando mucho dinero, y hay tipos que van a estar ganando mucho más dinero.»

Esto es interesante también cuando tenemos en cuenta la reciente contratación de CM Punk, que firmó un contrato por varios años que seguro que es tremendamente lucrativo para el Best in the World, así como la situación con respecto a la renovación de Drew McIntyre, la cual todavía no se ha dado. De acuerdo a este informe, podemos entender que en WWE harán lo posible para que siga en el elenco.