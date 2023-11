Drew McIntyre explica la razón de su enojo en Survivor Series

Con su regreso, CM Punk está acaparando todos los titulares en relación a Survivor Series 2023, opacando incluso el regreso de Randy Orton, quien luchaba por primera vez en más de un año y medio, tiempo que se encontraba de baja por una lesión. No todos parecen estar contentos con el regreso de Punk, siendo el caso de Seth Rollins el más notorio, tal como se vio luego de que el evento salió del aire. Sin embargo, Drew McIntyre también llamó la atención al salir visiblemente enojado segundos antes de que sonara «Cult of Personality».

► Drew McIntyre admite estar frustrado

El video mostró que Drew McIntyre abandonó la jaula de WarGames mientras se anunciaban los nombres de los ganadores. Esto generó un sinfín de especulaciones, y no pasó mucho tiempo para que circulara un informe de que McIntyre no estaba contento con el regreso de CM Punk. Sin embargo, hay que destacar que McIntyre ya no estaba en escena cuando Punk apareció, a diferencia de Rollins.

Este domingo, Drew McIntyre estuvo en el evento en vivo de la WWE en Peoria y realizó una promo para los fanáticos en vivo, en la que admitió estar enojado por algunas cosas. Además, hizo referencia a los rumores que circulan sobre él en Internet.

“Si has estado viendo el programa, sabes por qué. Perdí el encuentro por el título mundial, anoche perdí WarGames, mi estúpido equipo perdió la lucha por mí. Probablemente hayas escuchado cosas en Internet”.

Drew McIntyre luego declaró que lo único que podría mejorar su estado de ánimo es si puede ganar el Campeonato mundial de Peso Completo. Sin embargo, no hay planes concretos en torno a que el Guerrero escocés pueda recibir una nueva oportunidad, y quizás el regreso de CM Punk provoque (indirectamente) que esa posibilidad sea aún menor. Solo el tiempo dirá qué es lo que le depara a Drew McIntyre, quien al parecer ha concluido su alianza temporal con The Judgment Day.