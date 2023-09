Kurt Angle da nuevos detalles de su próxima cirugía

Kurt Angle se sienta con Joe Rogan en The Joe Rogan Experience para hablar de sus presentes problemas de salud y futuras soluciones. El WWE Hall of Famer va a tener que someterse a una cirugía de fusión en el cuello después de haber probado sin éxito las células madre y puede que necesite reemplazar un disco.

► La próxima cirugía de Kurt Angle

«Siempre he tenido problemas con esto, especialmente con mis habilidades motoras y mis manos. Rompí mi cuello cuatro veces más en la WWE. Se fue poniendo peor y peor. Tengo problemas en los nervios de mi cuello. He perdido tres pulgadas en mis brazos, se han atrofiado debido a que mi cuello está tan mal. He tenido cinco cirugías y ninguna realmente funcionó. Voy a tener que someterme a una fusión, que será en el futuro«.

«No puedo sentir mis dedos meñiques. Tengo mucha atrofia en mis brazos. No tengo mucha fuerza. No tengo mucha fuerza en la parte superior de mi cuerpo. En mi pecho, tengo un hundimiento, eso se debe a un nervio que murió. Tengo un pliegue completo en mi pecho. Eso es por mi cuello y un nervio que murió. Nunca volverá. Tengo miedo de que vuelva a ocurrir, así que necesitaré la fusión antes que después. Si no lo hago, el daño empeorará cada vez más. Mis brazos se reducirán a la nada»,

«Tuve un médico cuando me rompí el cuello por segunda vez, quería que me sometiera a una fusión y me dijo que tendría que hacerlo en tres niveles y que tendría que retirarme. ‘Esa podría no ser una opción’. Fue el mismo médico que Steve Austin tuvo, y todavía tiene problemas hasta el día de hoy«.