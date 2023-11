Kurt Angle: «Mis adicciones me lo quitaron todo»

«(…) Antes de darme cuenta, estaba tomando 65 Vicodin extrafuertes al día. (…) Mi enfoque ya no era la lucha libre. Mi enfoque era, ¿cuándo voy a conseguir la droga siguiente? Me convertí en un drogadicto. (…) Tomaba más, más, más. Todo lo que estaba haciendo era tratar de ocultar el dolor, física y emocionalmente, y se descontroló. Te daré un ejemplo de lo que estaba haciendo. Tenía 12 médicos diferentes que me estaban dando 12 recetas diferentes de medicamentos. (…) Tenía que comprar 500 ilegalmente desde México. Así que estaba comprando 2,000 analgésicos al mes solo para mantener mi adicción en marcha».

Kurt Angle was an absolute machine! pic.twitter.com/Gn71Li3RO6 — 2000's WWE (@2000s_WWE) August 29, 2023

► Las adicciones de Kurt Angle

Durante su reciente entrevista en True Gordie, Kurt Angle estuvo reflexionando sobre sus adicciones. Continuando con las declaraciones que leemos arriba, vamos ahora con que casi le hicieron perder a su familia mientras provocaran que todo por lo que había trabajado quedara destruido. En la actualidad, el miembro del Salón de la Fama de WWE sigue teniendo problemas de salud importantes pero afortunadamente aquellos tiempos terribles quedaron atrás.

«Perdí mi reputación, todo por lo que trabajé. Estaba en el punto más bajo de mi vida. Llamé a mi esposa desde la cárcel después de mi cuarto DUI, y mi esposa dijo: ‘No puedo más. O vas a rehabilitación o me llevo a los niños y me voy’. Pensé, ‘No quiero perder a mi esposa y a mis hijos. No por las drogas. No por el alcohol’. Así que terminé yendo a rehabilitación.

«Siempre le mentía a ella y eso es lo que hace un adicto. Nunca dice la verdad, siempre miente. Mi esposa fue tan fuerte para mí cuando no podía ser fuerte por mí mismo y mantuvo a la familia unida y hasta el día de hoy, le debo mi vida. Le debo todo. Porque ella fue capaz de mantener a la familia unida mientras yo era un desastre. Y eso significa más para mí que cualquier cosa.»

Every time that Kurt Angle won the WWE and World Heavyweight Championship One of the greatest of all time pic.twitter.com/QUSmDm9p1e — Vick (@Vick_8122) October 27, 2023