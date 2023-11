Kurt Angle recuerda los peores momentos de su carrera, cuando gastaba cantidades ingentes de dinero en analgésicos debido al gran dolor de sus lesiones y cómo acabó siendo adicto a ellos en el podcast True Geordie. Afortunadamente, pudo salir de esa terrible espiral. Desafortunadamente, el WWE Hall of Famer sigue lidiando con problemas de salud.

► El dolor y adicción de Kurt Angle

«Sí, no estoy orgulloso de ello. Te diré esto. Esto es algo que los médicos no te dicen. Cuando me rompí el cuello por segunda vez, la primera vez en la WWE, conocí a un médico, y me presentó a los analgésicos. Dijo: ‘Estas cosas son lo mejor del mundo, te encantarán’. Así que empecé a tomar uno cada cuatro a seis horas. Después de un tiempo, tu cuerpo desarrolla tolerancia y uno ya no es suficiente. Luego tomas dos, luego dos llevan a cuatro, cuatro llevan a ocho. Antes de darme cuenta, estaba tomando 65 Vicodin extrafuertes al día. Esto fue en un período de seis meses.

«Quiero decir, estábamos hablando de casi lo suficiente para matar a un caballo, era así de malo. Mi enfoque ya no era la lucha libre. Mi enfoque era, ¿cuándo voy a conseguir la droga siguiente? Me convertí en un drogadicto. Me convertí en adicto de inmediato. 65 Vicodin extrafuertes al día. La razón por la que los tomaba ya no era por el dolor. Era porque estaba pasando por el síndrome de abstinencia. Así que si tomaba 15 analgésicos, unas horas después se desvanecerían y comenzaría a tener síntomas de abstinencia nuevamente, así que estaba tomando más todo el día. Más y más todo el día, todos los días».

«Tomaba más, más, más. Todo lo que estaba haciendo era tratar de ocultar el dolor, física y emocionalmente, y se descontroló. Te daré un ejemplo de lo que estaba haciendo. Tenía 12 médicos diferentes que me estaban dando 12 recetas diferentes de medicamentos. Tenía que configurar un calendario porque no podías ir a la misma farmacia, así que tenías que tener 12 médicos diferentes, ir a 12 farmacias diferentes. Así que tenía todas estas farmacias diferentes en mi calendario, y aún no era suficiente, así que tenía que comprar 500 ilegalmente desde México. Así que estaba comprando 2,000 analgésicos al mes solo para mantener mi adicción en marcha».

Cuando le preguntaron cuánto dinero gastaba, Angle contestó: «7,000 dólares al mes, pero recuerda, estaba ganando mucho dinero [risas], así que el dinero no era realmente un problema».