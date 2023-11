Gran reflexión de Mark Henry sobre Daniel García

Daniel García es a todas luces una de las mayores promesas de AEW, de ROH, de la lucha libre profesional mundial. Muchos dirían que es toda una realidad. Quizá esto sería exagerado todavía, ese calificativo sería más bien para otro joven luchador con más éxito como MJF. Y precisamente los dos se enfrentaron la semana pasada en Dynamite por el Campeonato Mundial.

► Mark Henry elogia a Daniel García

Y si como medios o como fanáticos vemos y admiramos lo que está haciendo The Dragon Slayer en la empresa All Elite -así como en todas las demás donde lucha- ¿qué piensan desde dentro de la misma? No conocemos todos los puntos de vista, pero sí el de Mark Henry. El WWE Hall of Famer comparte una reflexión sobre García en Busted Open Radio.

«Daniel García está en esa categoría de jóvenes donde miras y tiene mucho wrestling por delante… espera tu turno, tendrás tu oportunidad. Si alguna vez comenzara una compañía de lucha libre, Daniel García sería uno de los chicos con los que contar.

«Se trata de su futuro y no de ahora. En mi opinión, Daniel García es un tipo en el que no me preocupa mucho que tenga alguna que otra derrota debido a su juventud y a dónde estará en el futuro.»

The World’s Strongest Man también habla del booking en AEW:

«La planificación es algo delicado y es más difícil de lo que parece cuando tienes de 75 a 100 personas y estás tratando de complacer a todos y, al mismo tiempo, intentas que las historias se desarrollen. Hay tantas personas que no puedes permitir que todos ganen; tiene que haber un ganador y un perdedor.»