Daniel García, entre Chris Jericho y Bryan Danielson

En verano de 2022, Daniel García tuvo que tomar una decisión entre ser artista deportivo o luchador profesional. Y ahí entraron Chris Jericho y Bryan Danielson. Al primero se unió en la Jericho Appreciation Society mientras que con el segundo tuvo una rivalidad. La joven promesa de AEW -una de las mayores de todo el mundo- en realidad lo que ha estado haciendo es unir ambos mundos, como The Ocho y The American Dragon han perfeccionado a lo largo de sus históricas carreras en la lucha libre.

Lo que había dicho hace un tiempo… Lo bueno de que Daniel García se haya quedado con Jericho todo este tiempo es que ha explotado como sports entertainer xDhttps://t.co/W6g4pmcqmY — Cuenta q te avisa cuando Roman pierda el título (@dantomasson) July 22, 2023

► Luchador profesional o artista deportivo

En la actualidad, The Red Death está aprendiendo a vivir lejos de Jericho, aunque todavía estando al lado de Angelo Parker y Matt Menard, con quienes ha tenido algunos problemas últimamente, mientras García se está acercando cada día más a los fanáticos, que están convirtiendo su baile en un fenómeno, lo cual no gusta nada al Daddy Magic. El sábado, los tres perdieron ante The Acclaimed en un combate por el Campeonato Mundial de Tríos.

Pero volvamos al verano pasado porque Daniel García hace una reflexión de aquellos momentos en The Extreme Life of Matt Hardy.

«La trama con Bryan sucedió cuando estaba luchando entre ser un luchador profesional y un artista deportivo. Me volvieron a incluir en el grupo de Jericho. Mucha gente se enojó por eso. Cuando me reincorporaron al grupo, sentí que me volví un poco complaciente. Sentí que di un par de pasos atrás después de la trama con Bryan. Fue entonces cuando decidí que iba a darlo todo con esto.

«Voy a cambiar mi vestimenta, voy a ponerme estos pantalones de cuero estúpidos, voy a cambiar mi canción de entrada, voy a empezar a bailar en el ring. Voy a empezar a hacer todas estas cosas. Cuando algo no está funcionando, siento que tienes que empezar a hacer cambios. Eso fue un gran paso para mí, cuando empecé a aceptar mi propio personaje en lugar de rechazarlo«.

Daniel Garcia with the DDT, driving Bryan Danielson's head into the concrete floor! #AEWDynamite is LIVE on TBS! pic.twitter.com/GolVO4PwRr — All Elite Wrestling (@AEW) August 18, 2022