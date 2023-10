Arn Anderson es uno de los veteranos más respetados y queridos de la lucha libre profesional actual, así como un luchador histórico que todos reconocen, sin embargo, el haberse retirado de las cuerdas en 1997 ha provocado que no haya aparecido en demasiados videojuegos a lo largo de los años. Sí apareció como personaje desbloqueable en WCW Nitro, en WWE Legends of WrestleMania o en la historia WCW Revival en WWE 12, pero los fans no han podido jugar mucho con él en sus consolas.

► Arn Anderson en Ultra Pro Wrestling

De ahí que The Enforcer esté tan emocionado de formar parte del próximo Ultra Pro Wrestling, el último sucesor espiritual de los videojuegos AKI en Nintendo 64, ninguno de los cuáles lo incluía. El exThe Four Horsemen expresa su ilusión por esto en un reciente episodio de su pódcast, ARN.

«Bueno, es otro de esos aspectos que me he perdido a lo largo de los años. No he luchado en tanto tiempo. Fue una de esas cosas, los videojuegos no eran algo en lo que yo estuviera involucrado. Así que para mí, es una gran emoción. Parece que saben lo que están haciendo y están entusiasmados con ello. Se pusieron en contacto con [Arn y Paul Bromwell] y, solo para asegurarme de que la conversación fuera como la escuché, volví a hablar contigo y parece una gran oportunidad para que todos los aficionados a la lucha finalmente me tengan como un personaje jugable.»

Arn Anderson estará dentro del contenido DLC, entre los siguientes luchadores:

