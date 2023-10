Arn Anderson echa la vista atrás para rememorar la ruptura de WCW con la NWA, los días de oro de Jim Crockett Promotions y el escándalo de los esteroides. Todo en un episodio reciente de su pódcast, The ARN Show. El mismo en que compartía la fórmula básica de las luchas WarGames, que volverán este año a la WWE durante Survivor Series.

The old offices of Jim Crockett Promotions. pic.twitter.com/9LvhoZWwpW — Allan (@allan_cheapshot) September 5, 2023

► WCW-NWA y Jim Crockett Promotions

«Fue confuso. Sí. La única forma en que puedo explicarlo es desde lo que recuerdo. Esto es la nueva compañía. Pueden llamarla como quieran. Pero hay un trasfondo histórico tan fuerte con la NWA y el estilo, todo en lo que WCW se había basado, ya sabes, mucho del talento que estaba con Jim Crockett Promotions se mudó. Fue, supongo que la única forma en que puedo ponerlo es que fue confuso.»

«Estaba la WWF, un producto distinto con una forma de hacer negocios distinta. Tenía un aspecto distintivo. Estaba basado en dibujos animados. Los talentos eran todos personajes. Era, ya sabes, en muchos sentidos, era parte espectáculo infantil y parte un show como un circo de tres pistas. Pero era un circo de diez pistas. Y luego tenías la NWA, que era sangre y agallas, peleas a puñetazos, brutal y física, y todas esas cosas y fáciles de entender. Era como ‘Oye, tienes algo que quiero’, o ‘No me gustas y tú no me gustas a mí. Peleemos por eso’. Eran dos cosas claramente distintas.»

La WCW se separó de la NWA en 1993 debido a desacuerdos sobre el campeón mundial. La WCW tenía el control del título, pero la NWA quería más influencia en su decisión. La disputa se intensificó cuando el vicepresidente de la WCW, Jim Herd, no estaba satisfecho con el campeón Ric Flair, quien se unió a la WWF. Finalmente, la WCW se separó de la NWA en septiembre de 1993.

► Escándalo de esteroides

«Había simplemente una sensación de que por alguna razón, estaban en contra de nosotros, de todos nosotros [por tantas pruebas que se hacían]. Quienesquiera que fueran, estaban en contra de nosotros. Y era ambas compañías por diferentes razones. Ya sabes, no había sangrado en WCW. Si sangrabas, ya sabes, y si tenías la nariz rota y no dejaba de sangrar, el árbitro paraba la lucha.»

«No lo creo [que la mayoría usaran esteroides]. Porque en su mayoría, nuestra tripulación, se veían como atletas, pero normales. Ellos tenían algunos tipos, ya sabes, ¿tiene sentido? Cada tipo allí tenía una apariencia increíble. Obtenían una apariencia de la WWF porque eso es lo que estaban vendiendo, y luego verificaban si podía luchar después, ¿entiendes lo que quiero decir?«.

En los años 90, la WWE se vio envuelta en un escándalo de esteroides que implicó a varios luchadores de renombre, como Hulk Hogan y Ultimate Warrior. El gobierno de Estados Unidos investigó el uso de esteroides en la lucha libre, lo que resultó en pruebas de drogas más estrictas y regulaciones antidopaje. Varios luchadores enfrentaron suspensiones y despidos, lo que llevó a cambios en las políticas de la empresa en relación con el uso de sustancias prohibidas.