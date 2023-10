Pat McAfee no renovó con ESPN College GameDay

Uno de los motivos por los que Pat McAfee se alejó de WWE hace meses fue debido a su unión a ESPN College GameDay. Sin embargo, no está claro si continuará.

El mes pasado, el excomentarista de SmackDown y NXT, así como luchador ocasional, volvió a la empresa luchística eventualmente para deleite de los fanáticos.

Todavía no se sabe cuando podría hacerlo a tiempo completo, o si un día lo hará, pero continuemos con su posible salida como narrador del football universitario.

En respuesta a una encuesta de The Athletic donde aproximadamente el 49% de los lectores declararon que no estaban disfrutando de su trabajo, McAfee dijo lo siguiente:

«Esto ha llamado mi atención más de unas cuantas veces en los últimos días… Nunca he sido amigo de alguien que lea The Athletic, así que no estoy completamente seguro de qué tipo de personas son estos 3100, pero…

«¡Un enorme agradecimiento a ese 30%… claro que sí!

«A los 49%, tengo buenas noticias… Los he escuchado muy claramente desde el comienzo de mi tiempo en GameDay. Es una de las razones más importantes por las que no he renovado contrato con el legendario programa. No encajo con ciertas audiencias y definitivamente los aficionados al ‘distinguido’ football universitario son uno de esos casos.

«Estoy emocionado por disfrutar el resto de este año, que se está perfilando como un gran año, y luego ver qué depara el futuro.

«Ha sido una absoluta diversión y un honor estar en ese escritorio y trabajar con la distinguida familia de ese programa… También ha sido muy divertido trabajar los 7 días a la semana durante las últimas 2 temporadas de football. Una linda recordatoria de que todavía soy un verdadero profesional.

«La vida más loca de todas seguirá avanzando… ¡Tengamos un gran domingo de la NFL!

«Salud».

This has been brought to my attention more than a few times over the last few days.. I’ve never been friends with a human that reads The Athletic so I’m not 100% sure what style of human these 3100 folks are but..

HUGE Shahtaht to the 30%.. hell yeah.

To the 49%, I have some… https://t.co/6830cv5Pmf pic.twitter.com/MCF5daGnFa

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) October 22, 2023