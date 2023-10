Costa critica victoria de Chimaev en UFC 294

Paulo Costa no está impresionado con la actuación de Khamzat Chimaev en UFC 294 y cree que su pelea con Kamaru Usman fue una derrota o un empate.

Se suponía que Costa (14-2 MMA, 6-2 UFC) pelearía contra Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) en el evento coestelar del sábado en el Etihad Arena en Yas Island antes de que un caso grave de infección por estafilococos en el codo lo obligara a salir de la pelea, preparando el escenario para que el ex campeón de peso welter Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) intervenga con solo 12 días de aviso en la pelea de peso mediano.

Chimaev obtuvo una victoria por decisión mayoritaria para extender su récord invicto, con un juez anotando la pelea como un empate 28-28 y los otros 29-28 para Chimaev. Costa estuvo en la jaula durante la pelea y pensó que la actuación de Chimaev fue promedio, en el mejor de los casos.

«No estuvo bien. Fue peor después de ver la pelea. La pelea fue horrible. Khamzat Chimaev tiene un aspecto horrible. Tres rounds de horrible. Se enfrentó a un tipo de 170 con poca antelación, el tipo que ni siquiera pelea en 185. Usman es un 170 legítimo. Khamzat intentó acabar con él en el primer asalto, pero no pudo. Luego sale. Entonces realmente creo que Usman lo venció en las siguientes dos rondas. Entonces, ¿qué puedo decir al respecto, hermano? Tenía un aspecto terrible.

“Me puse un poco más triste que antes porque pensé que podría haber terminado con este hijo de puta fácilmente. Dinero fácil. Es dinero fácil. Es tan verde. Es un luchador inmaduro. Puso toda su energía en el primer asalto. Si no puede acabar con el chico, está acabado. Realmente creo que si Usman hubiera tenido solo un par de semanas más de entrenamiento, dos semanas más en su campo de pelea, podría haberlo vencido. De hecho, creo que al menos consiguió un empate”.

A pesar de la competitividad de la pelea, la victoria aparentemente le dio a Chimaev un boleto para desafiar al campeón de las 185 libras Sean Strickland en la próxima pelea por el título. El CEO de UFC, Dana White, dijo que ese es el plan a seguir en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 294, aunque existe temor sobre una posible lesión en la mano de Chimaev .

Sin embargo, Costa no cree que sea digno de la oportunidad de campeonato de ninguna manera y dijo que Chimaev necesita demostrar más en la categoría de peso antes de que se le conceda una oportunidad.

“De cualquier manera, creo que Khamzat necesita pelear contra un peleador legítimo de peso mediano para tener la oportunidad de pelear por el cinturón. ¿Va directo al cinturón? Ni siquiera pelea contra un peso mediano todavía. ¿Por qué? No tiene sentido para mí. Conor (McGregor) tuiteó eso y lo vuelvo a publicar. Estoy aquí. ¿Por qué no? Esta es la pelea que la gente quiere ver. Necesita pelear un legítimo 185 antes de ir a la oportunidad por el título. Ni siquiera es campeón ni está entre los tres primeros en 170. Cuando el tipo es el campeón en 170 y sube a 185 y tiene el cinturón, está bien, tiene un punto. Pero no eres nada en 170.

“¿Por qué pasas a la oportunidad por el título de 185 si ni siquiera peleaste contra un peso mediano legítimo? Estoy aquí. Puedo pelear con él en diciembre. Pero creo que después de esa horrible pelea, Chimaev necesitará más tiempo para tratar de mejorar para enfrentar a un tipo como yo. Si aparece, será borrado fácilmente. Dinero fácil.»