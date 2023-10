Strickland: «Chimaev no merece oportunidad titular»

Sean Strickland no cree que su primer retador al título merezca la oportunidad. El campeón de peso mediano de UFC dice que, desde el punto de vista deportivo, Khamzat Chimaev no debería ser el próximo en pelear por el cinturón. Strickland cree que no ha hecho lo suficiente para ganarse la oportunidad.

Chimaev derrotó al ex campeón de peso welter Kamaru Usman por decisión mayoritaria en el evento co-estelar del UFC 294 del sábado en Abu Dhabi. El CEO de UFC, Dana White, había calificado el enfrentamiento como una eliminatoria por el título en el período previo al evento, algo con lo que Strickland no está de acuerdo.

«Lo único que me gusta de Chimaev es que vende peleas. Por alguna razón, a la gente le agrada o no le agrada. No sé. Para mí, es un jodido sueldo. Vende muchas peleas. La gente paga para verlo, pero él no se lo ha ganado».

“Él no se lo ha merecido, pero aquí estamos. Dáselo a él. Vende muchas peleas. Iré a luchar contra el maldito hombre durante cinco asaltos. Pero no, no se lo ha ganado. Él no se lo merece. Tomar una decisión con un peso welter fuera del sofá no es ganársela”.