Pat McAfee cuenta todo de su reciente regreso a WWE

Como The Rock, Pat McAfee volvió a WWE en el último SmackDown. Ambos compartieron un segmento con Austin Theory, a quien los dos acabaron atacando para deleite de los fanáticos. Posteriormente, en SmackDown Exclusive, el excomentarista estuvo valorando tanto haber vuelto como su futuro. Cabe mencionarse que se desconoce cuando aparerá nuevamente en la compañía luchística.

► El regreso de Pat McAfee

«Fue un verdadero honor. Tuve la increíble oportunidad de venir a SmackDown porque el programa que conduzco todos los sábados, College GameDay, está en Boulder, que está cerca de aquí. Un trayecto en autobús de 45 minutos y llegué aquí. Me duché en el autobús para estar listo. Tan pronto como supe que había una oportunidad de participar, corrí de vuelta«.

«Ese vago, Austin Theory. Estuve en el ring con él nuevamente. Se veía bien, con una camiseta negra. Está realmente fantástico. Es su interior lo que es terrible. Eso no puedes cambiarlo. Pero sí, tuve la oportunidad de charlar con The Rock hoy en mi programa. Fue electrizante, y luego esta noche, tuve la oportunidad de estar en el ring, vi todo. Su spinebuster, el People’s Elbow, el alzamiento de ceja, el ‘No importa’, él iniciando un cántico de ‘Eres un idiota’. Estuve ahí durante todo. WWE, durante toda mi vida, ha sido un destino soñado. Todo lo que he podido hacer aquí, tengo una suerte increíble y estoy agradecido por ello. Trato de disfrutarlo. Definitivamente lo hice esta noche. Es un sueño estar de regreso, sin duda».

«Es algo increíble. Me aplicaron un Stone Cold Stunner en WrestleMania en Texas. Luego pude beber algunas Steve-weisers con él después. Acabo de hacer un People’s Elbow con The Rock. Estoy viviendo no solo mi sueño, sino también sé que prácticamente todos los niños que crecieron en mi generación sueñan con esto. Espero estar honrándolos. Estoy tratando de disfrutarlo, y estoy más que agradecido por todo».

«Me encanta [Michael Cole]. Siempre tiene que ser el tipo formal, haciendo la narración, lo cual es el mejor de todos los tiempos, sin duda. Entiendo que hay una conversación sobre algunas otras personas, pero no han estado prestando suficiente atención. Lo que Michael Cole ha logrado a lo largo de su carrera en la WWE no tiene igual. Pero ahora tiene un poco de actitud, un poco de picante, un poco de personalidad. Se ve increíble. Tengo mucha suerte de haber trabajado con Michael Cole, y aún estoy muy seguro de que volverá a suceder«.