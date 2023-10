“Hola, Elon Musk, si pago tus estúpidos ocho dolares ¿significaría eso que puedo finalmente cambiar mi nombre oficialmente a Dijak? Porque la última cosa que quiero ser en este planeta es T-Bar. Gracias”.

“¡Hola, WWE Games! ¡Cuánto tiempo sin vernos! Por mucho que todos amemos y apreciemos el arduo trabajo y esfuerzo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que T-Bar puede morir en un incendio. Parece que a la gente le encantaría ver a Dijak en WWE 2K23 y a mí también me gusta mucho la idea, ¡por favor y gracias!”.

Estos son dos mensajes que Dijak publicó en redes sociales para poner en claro que sus tiempos como T-Bar no fueron gratos para él.

Tiempos que terminaron hace un año cuando el luchador fue enviado nuevamente a NXT, donde en su primera etapa había llamado mucho la atención. Nunca sabremos, lamentablemente, qué hubiera sido del entonces Dominik Dijakovic de haber seguido un ascenso más orgánico al main roster.

Veremos a dónde lo lleva su camino actual, de momento, él celebra y agradece haber vuelto al territorio de desarrollo de la empresa. Si bien en la actualidad es un lugar distinto al que era, también está teniendo bastante relevancia.

«Hace un año comenzamos oficialmente lo que ha resultado ser el año más gratificante de toda mi carrera. Siempre estaré agradecido a Shawn Michaels, Triple H y a todos en WWE NXT por ayudarnos a dar vida a esta visión. Gracias a todos, apenas estamos empezando.»

It’s been one year since we officially began what has turned out to be the most fulfilling year of my entire career. I am forever grateful to @ShawnMichaels, @TripleH, and everybody in @WWENXT for helping us bring this vision to life. Thanks everyone, we are just getting started. pic.twitter.com/weEfaZ5fod

