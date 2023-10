Tanto lo celebran los fans de AEW que como heel él no puede hacerlo, salvo cuando no es capaz de evitarlo, de ahí también que parezca que podría cambiar a babyface próximamente. Nadie esperaba que Daniel García convirtiera en fenómeno unos pasos de baile. Eso fue parte de su evolución de luchador profesional en artista deportivo, la cual fue posible gracias a la influencia de Chris Jericho, aunque originalmente el joven luchador iba a unirse al Blackpool Combat Club.

TONY KHAN DID THE DANIEL GARCIA DANCE LMFAOOOO#AEWGrandSlam pic.twitter.com/oppBrQwFrT — WrestlePurists (@WrestlePurists) September 21, 2023

► El baile de Daniel García

El triunfo de ese movimiento de cadera mientras sostiene las manos arriba casi cual boxeador irlandés no lo vio venir ni siquiera The Dragon Slayer. De hecho, no es solo que no lo esperara sino que ni siquiera pretendía que ocurriera. Así lo señala en una reciente aparición en The Extreme Life of Matt Hardy.

«Nunca tuve la intención de que el baile se convirtiera en algo tan importante en el ring como ha sucedido. Era solo un movimiento de baile que Isiah (Isiah Kassidy, también conocido como Brother Zay), Cheesecake y yo hacíamos cuando salíamos. Simplemente un pequeño movimiento de baile latino. Me encanta la música latina. A Isiah y Cheesecake no les gusta. La escucho demasiado. Lo hacía cuando salíamos.

«Creo que fue la primera vez que estábamos en El Paso, una gran comunidad latina. Tenía una lucha con Ricky Starks y pensé: ‘Voy a hacer que esta multitud se emocione en este momento’. Comencé a hacer el baile y la multitud comenzó a emocionarse. ‘Eso estuvo genial, tal vez sea algo que utilice de vez en cuando, solo como una especie de burla’. Luego, con el tiempo, tomó vida propia en la época de Forbidden Door».