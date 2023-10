La candencia de Will Ospreay y su espectacular 2023 no se entenderían sin Revolution Pro Wrestling (RevPro), casa que igualmente vive un año de hemeroteca.

Allí, Ospreay, por ejemplo, impulsó a dos jóvenes, Luke Jacobs y Leon Slater, con sendos combates portentosos, en Live In Birmingham y Epic Encounter, respectivamente. Y este pasado verano, sumó nuevo capítulo a la que saga que traza junto a Shingo Takagi, 24 horas antes de AEW All In, en el 11 aniversario de la casa inglesa.

Pero antes de que acabe 2023, el 16 de diciembre, Ospreay volverá por RevPro, para competir en el evento Uprising. «The Assassin» quiere saldar cuentas con Gabe Kidd, quien lo atacó en las postrimerías de NJPW Royal Quest III, luego de que el «Young Lion» llevara tiempo demandando un combate.

Ospreay, pues, y sea cual sea el resultado, elevará el estatus de Kidd, gladiador que también conjunta un año remarcable, y que viene de perder el Campeonato de Parejas de Peso Abierto NJPW STRONG y de fracasar en su intento de hacerse con el Campeonato Británico de Peso Completo Indiscutible RevPro que porta Michael Oku.

Uprising 2023 se celebrará desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres (Inglaterra), recinto donde podría batir su récord de asistencia. RevPro busca cerrar 2023 con un gran golpe sobre la mesa, haciendo declaración definitiva de intenciones en pos situarse como la promotora número uno de las islas británicas.

Así, además del comentado Ospreay vs. Kidd, Uprising 2023 presentará una revancha entre Tomohiro Ishii y Luke Jacobs, cuyo primer enfrentamiento, durante el 11 aniversario de RevPro, acabó por poner en el mapa al joven gladiador inglés. De momento, únicos dos combates confirmados para Uprising 2023.

Saturday December 16th

Crystal Palace National Sports Centre

LUKE JACOBS VS TOMOHIRO ISHII 2



