Will Ospreay y Mike Bailey fueron los dos luchadores que mayor cantidad de buenos combates dieron en 2022 de manera regular, y, sobre todo el británico, repiten dinámica durante 2023.

Impact Wrestling, entonces, aprovechando que Bailey tiene contrato con ellos y que Ospreay está de regreso en su producto siete años después, no quiso dejar pasar la oportunidad de programarlos para un duelo dentro del cartel de Bound For Glory, luego de cancelarse tal plan para Multiverse United.

No obstante, hizo una apuesta segura aquí Impact, porque Ospreay y Bailey ya habían demostrado su química en anteriores ocasiones. Aunque con la importancia de Bound For Glory y su repercusión en el devenir de la empresa, este último «The Assassin» vs. «Speedball» debe figurar como «highlight» de la saga.

Y así lo cree Dave Meltzer, otorgándole 5.25 de sus estrellas. Meltzer resalta el nivel entre las doce cuerdas de los implicados y el ambiente que envolvió al choque, algo inusual durante los últimos años en Impact; indicativo de su candencia.

► Ospreay, Impact y la poética de la lucha libre

Interesantes apuntes pueden hacerse de esta valoración de Dave Meltzer, especialmente por su significado en las trayectorias de Ospreay e Impact.

Obviando que Ospreay tiene ahora 31 combates «5 Star» (más ya que años de edad) y toma mayor distancia como mejor luchador «in-ring» de todos los tiempos según Meltzer, deben recuperarse estas palabras del británico tras la conclusión de las últimas grabaciones televisivas de Impact.

«Todo el mundo conoce la historia de Will Ospreay. Con 14 años estaba haciendo ‘zapping’ y vi el primer combate de mi vida: Christopher Daniels, Samoa Joe y AJ Styles. Ese combate me hizo querer ser luchador profesional y llevaba mucho tiempo queriendo venir a Impact».

Resulta poético que aquel Daniels vs. Joe vs. Styles de Unbreakable 2005 fuese la primera y única lucha producida por Impact, entonces TNA, en alcanzar la famosa puntuación meltzeriana (entonces obtuvo *****) hasta el pasado fin de semana, con la entrada en escena de Ospreay y Bailey.

Y aunque nos detengamos sobre la figura de Ospreay, no sería menester desdeñar la de Bailey, quien se estrena en el particular listado de Meltzer y ha supuesto una suerte de catalizador para Impact a la hora de que esta eleve la calidad de sus combates.

Sin ir muy lejos, uno que pudo haber recibido cinco estrellas fue el que Bailey conjugó junto a Josh Alexander en la entrega de IMPACT! on AXST TV del pasado 8 de diciembre, de casi una hora de duración.