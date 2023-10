Al final, Kenny Omega no pudo destronar a MJF como Campeón Mundial AEW y evitar que este rompiera su récord del reinado más longevo. Anoche, en Collision, disputaron un gran combate estelar que The Devil terminó ganando para encaminarse a Full Gear, donde defenderá el título ante Jay White.

De todas maneras, el destino de The Cleaner todavía está abierto a cumplirse. Antes del programa, hablando con Sports Illustrated, Omega comentaba que su sino es ser el más grande Campeón Mundial AEW. Esta vez falló pero seguro que puede conseguir otra oportunidad más adelante.

What a back & forth fight for the #AEW World Title!

Watch #AEWCollision LIVE on TNT!#AEWWorldTitle@The_MJF | @KennyOmegamanX pic.twitter.com/O71odfXPu6

