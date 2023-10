AEW anuncia PPV Worlds End para fin de 2023

AEW cerrará 2023 fuerte, pues lo hará con un PPV nuevo, el cual se llamará Worlds End.

Durante AEW Dynamite de este 25 de octubre se hizo oficial un gran mensaje, la creación del evento AEW Worlds End, el el cual será el último PPV de All Elite Wrestling en 2023.

AEW está listo para despedir el año bastante fuerte, presentando un nuevo evento de PPV llamado «Worlds End», programado para el 30 de diciembre.

Tras los acontecimientos que se avecinan en Full Gear 2023, los luchadores de All Elite Wrestling tendrán la oportunidad de cerrar el año en un alto nivel, preparándose para un emocionante comienzo en 2024.

AEW Worlds End 2023 se realizará el sábado 30 de diciembre en el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Uniondale, a las afueras de Long Island, Nueva York.

► AEW busca hacer PPV cada mes

A lo largo de 2023, All Elite Wrestling ha estado explorando la idea de llevar a cabo PPV de manera mensual. A partir de All In London en agosto, la empresa ha celebrado o anunciado un evento PPV cada mes. Al momento, se tiene All Out en septiembre, WrestleDream en octubre, y el próximo Full Gear en noviembre.