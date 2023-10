AEW DYNAMITE 25 DE OCTUBRE 2023 .— Después de haber perdido ante Bryan Danielson en Forbidden Door, el astro japonés, Kazuchika Okada, regresa a AEW para volver a verse las caras con su respetado enemigo. Esta vez será en una lucha de relevos en la cual Okada hará equipo con el Campeón Internacional AEW, Orange Cassidy, para enfrentar a Danielson y a su compañero del Blackpool Combat Club, Claudio Castagnoli. Un duelo internacional de lujo. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Liacouras Center, en Philadelphia, Pennsylvania.

En este episodio también veremos la lucha por el Dynamite Diamond Ring, en su edición 2023. Las cuatro anteriores ediciones fueron ganadas por MJF, y quien esta vez intentará romper la racha es Juice Robinson, miembro del Bullet Club Gold.

La Campeona Mundial AEW, Hikaru Shida, defenderá el título ante Ruby Soho, quien viene de derrotar a Skye Blue en Rampage. En la esquina de Soho estará Saraya.

The Elite («Hangman» Adam Page y los Young Bucks) expondrán el Campeonato Mundial de Tríos ROH ante Jeff Hardy, Matt Hardy y Brother Zay.

Además, en este Dynamite en Philadelphia, veremos nuevamente a uno de los hijos pródigos de ECW, el sensacional Rob Van Dam, quien junto a Hook enfrentarán John Silver y Alex Reynolds.

► El show abrió con Renée Paquette entrevistando a MJF tras bambalinas. El Campeón Mundial de Peso Completo AEW recibió una llamada de Adam Cole, quien le dijo que por fin se hizo su cirugía.

► Roderick Strong y The Kingdom aparecieron gritando el nombre de Adam. Strong dijo que ha estado pensando: «Vamos a pretender que Max no estuvo detrás del hombre con la máscara de El Diablo, así que por la amistad en común con Cole, está seguro que MJF lo ayudará con el BULLET CLUB Gold.

► MJF empujó su silla de ruedas y atacó a Juice Robinson en una promo, en donde le dijo que esta noche tenía una bala marcada con su nombre para él y que no iba a fallar.

Esta lucha es por el Anillo de Diamante de Dynamite.. Robinson se ganó esta oportunidad tras ganar el pasado 8 de octubre una batalla campal ante varios luchadores. Rápidamente, MJF le ganó la guardia a Robinson y le dio varios puñetazos y lo llevó al esquinero, en donde pateó a Robinson hasta que el réferi los separó. Sin embargo, MJF rápidamente le siguió dando patadas y lo arrojó fuera del ring. Max arrojó duro contra la barricada de protección a Robinson y lo arrojó luego contra la mesa del cronometrador en ringside. MJF tomó un poquito de agua y la escupió en la cara de su rival. Luego, lo arrojó contra el suelo y le dio varios puñetazos, logrando sacarle sangre a Robinson de la frente. Este reaccionó y le aplicó un DDT a Maxwell, logrando un toque de espaldas en dos segundos. Robinson ahorcó a Friedman con su propia bufanda, y apareció en la rampa Jay White antes de unos comerciales. Más adelante, los Ass Boys aparecieron y le regresaron la bufanda a Robinson, pero MJF logró tomarla primero y ahorcar a su rival. Robinson evitó un lazo al cuello estilo lariat y le aplicó un azotón contra la lona en el centro del ring. Más adelante, las manos y la quijada de MJF estaban llenas de sangre de Robinson. MJF saboreó la sangre y le gritó a Robinson que lo golpeara, así que este le atacó los ojos al monarca máximo de AEW con un piquete. Fuera del ring, Robinson atacó a MJF con su Left Hand Of God y le hizo un powerbomb, pero el toque de espaldas llegó solamente a dos. Juice evitó el Heatseeker, pero poco después, MJF le dio un puñetazo de derecha a Robinson que lo dejó tendido en la lona. Tras poco más de 15 minutos de la lucha, MJF se llevó la victoria.

► Tras la lucha, los Ass Boys atacaron a MJF, pero The Kingdom apareció y lo salvaron.

► Luego de esto, apareció The Acclaimed y salvaron a MJF. Jay White tomó micrófono y le dijo a MJF que se concentrara y siguiera su dulce y exótico acento y se olvidara de todo esto.

► Porque él es el único hombre que importa ya que él tiene el Campeonato Bang Bang y MJF nunca pondrá las manos sobre ese título.

► Colten Gunn retó a MJF por el Campeonato Mundial de Parejas ROH para el PPV Full Gear 2023.

► MJF aceptó este reto de los Gunns y dijo que también se las verá frente a Jay White en Full Gear por el Campeonato Mundial.

► Roderick Strong apareció gritando y le dijo a MJF que si los iba a escoger a ellos para luchar contra los Bang Bang Gang la próxima semana en Dynamite. MJF los mandó a volar y llamó «una perra blanda» a Rodereick Strong.

► Max Caster le preguntó a MJF si iba a escoger a The Acclaimed. MJF le dijo que no le agrada y que nunca haría equipo con él, incluso si él se prendiera en juego y hacer equipo con Max era la única forma de salvarlo.

► Anthony Bowens le dijo a MJF que todo el mundo amaba a The Acclaimed, y luego, le pidió el favor a MJF que no se fuera sin hacer el tijereteo. MJF aceptó.

► MJF se fue del ring, pero en la rampa se encontró con Kenny Omega, quien le dijo que aunque parecía que habían muchas cosas pasando con MJF, él iba a añadir una más.

► Kenny Omega dijo que él tiene derecho a defender su racha de 34 días como Campeón Mundial de Peso Completo, pues MJF ya lleva 340 días con el título.

► Así que MJF aceptó el reto y dijo que este sábado, en Collision, tendrán una lucha titular.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Frog Splash from RVD!

► Sting apareció junto a Darby Allin. Sting dijo que en Philadelphia hizo mucha hhistoria en su carrera y agradeció a la ciudad y a los fans de esta ciudad.

► Sting dijo que también debía agradecer a Darby Allin, quien es, de lejos, el mejor compañero de equipo que tuvo en su carrera. Los fans abuchearon esto, pero Sting dijo que Darby Allin era «The Man».

► Finalmente, agradeció a Tony Khan por haberle llamado hace cuatro años y darle una oportunidad de regresar al ring, luchar un poquito más de tiempo y terminar su carrera en sus propios términos.

► Tony Khan le dijo a Sting que tenía un regalo muy especial para él… Y lo presentó Tony Schiavone en el centro del ring…

► ¡El legendario Ric Flair apareció en AEW! Los fans enloquecidos lo ovacionan.

► Ric Flair dijo que en la vida hay pocos momentos mágicos, y que esa es la magia que te hace ser el mejor.

► Recordó que hace 35 años, él y Sting hicieron historia en el canal TBS, al luchar en el primer Clash of Champions, que le hizo frente a WrestleMania.

► Recordó cuando indujo a Sting al Salón de la Fama WWE y que su discurso fue de 55 minutos, pero que Sting se lo merecía porque demostró todo su potencial en el ring.

► Y que Sting no es solo uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, sino que probablemente es el tipo más agradable y bueno que jamás haya conocido.

► Ric Flair le dijo que Sting que si aceptaba, él también quería aprovechar, e hizo esto:

