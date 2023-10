AEW RAMPAGE 20 DE OCTUBRE 2023 .— De manera inesperada, AEW anunció una alianza con el CMLL, y la primera piedra de lo que podría ser una muralla será la presentación del ícono coliseíno, Místico… El luchador mexicano más taquillero de este siglo, enfrentará a su gran rival Rocky Romero. Ambos poseen Campeonatos Históricos NWA en distintas divisiones de peso, y con este encuentro quieren dejar en claro quién es el mejor kilo por kilo de México. La acción de AEW Rampage se emite desde el Fort Bend Epicenter, en Rosenberg, Texas.

En una lucha en triangular en la que se jugarán una oportunidad por el Campeonato Internacional AEW en Battle of the Belts, veremos a Kip Sabian vs. John Silver vs. Brother Zay.

En mano a mano, la cada vez más brutal Skye Blue se enfrentará a Ruby Soho.

Además, el Blackpool Combat Club (Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) entrará en acción.

AEW Rampage 20 de octubre 2023

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro