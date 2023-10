AEW RAMPAGE 13 de octubre 2023 | Resultados en vivo | Skye Blue vs. Emi Sakura 4. Blackpool Combat Club vs. Gates of Agony

Castagnoli y Yuta tomarían el control en los primeros minutos del combate, sin que sus rivales pudieran hacer algo a la ofensiva. Sin embargo, Kaun conseguiría neutralizar a Yuta, y con la ayuda de su compañero afuera del ring, lograron tomar control mientras maltrataban al del BCC, sin que Castagnoli pudiera hacer algo. Yuta permanecería aislado por varios minutos sin que le permitieran llegar a su esquina. Eventualmente, Claudio finalmente vio su relevo y limpió la casa, con la intención de llevar a Toa Liona a un carrusel, lo cual no sucedió. Sin embargo, Kaun sí cayó presa del Swing, aunque Yuta no pudo rematar debido a la intervención de Toa Liona. Prince Nana interfirió y Claudio fue tras él, dejando solo a su compañero a merced de sus rivales. Yuta resistía como pdía, pero no fue suficiente y lo neutralizaron enseguida. Sin embargo, no conseguían la victoria y Claudio pudo regresar, y dejó a Toa fuera de combate.