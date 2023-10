AEW RAMPAGE 6 de octubre 2023 | Resultados en vivo | Johnny TV vs. Lince Dorado vs. Komander vs. Penta el Zero M 1. The Hardys y Best Friends vs. Angelo Parker, Matt Menard, Jake Hager y Daniel García

Jeff Hardy y Daniel García iniciaron bailando, pero García tomó ventaja tras la ayuda de un compañero. Menard y Hager continuaron con la ofensiva y se burlaron del abrazo de los Best Friends, quienes junto a los Hardys los sacaron fuera del ring. Tras el comercial, Trent y Matt estaban en control para su equipo y este último buscaba el Twist of Fate, pero Menard y Parker lo impidieron y junto con Hager volvieron a controlar. Matt aguantaría el embate y finalmente conectaría el Twist of Fate, con Trent y Jeff rematando a su rival.