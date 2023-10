AEW COLLISION 7 DE OCTUBRE 2023 .— Después de fracasar en su intento por volver a coronarse como Campeona Mundial AEW, Toni Storm está en proceso de reinventarse, dejando claras las bases de su nueva personalidad mediante la serie de segmentos de Portrait of a Star. Ya la vimos el miércoles pasado superar a Skye Blue, y este sábado buscará seguir su camino enfrentando a Kiera Hogan en un mano a mano que engalanará la noche del sábado. La acción de AEW Collision se emite desde el Maverik Center, en Salt Lake City, Utah.

Además, FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) tendrán una nueva defensa al Campeonato Mundial de Parejas AEW. Sus retadores son Ricky Starks y Big Bill.

AEW Collision 7 de octubre 2023

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

AEW COLLISION 7 de octubre 2023 | Resultados en vivo | Toni Storm vs. Kiera Hogan ►1- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. Ricky Starks y Big Bill Los villanos apenas sonó la campana, se le fueron encima a los campeones y Wheeler fue lanzado contra la mesa de comentaristas en inglés. El médico Michael Sampson se quedó revisando a Wheeler, mientras Dax Harwood fue dominado por Starks y Big Bill con golpes de equipo. Big Bill amedrentó al médico y luego, atacó con un chokeslam sobre la mesa a Wheeler para romper la mesa de transmisión. Harwood quedó solo en el ring y tuvo un pequeño momento en el que golpeó a sus dos rivales, pero rápidamente el gigantón le aplicó un chokeslam a Harwood y lo dejó tendido en la lona. Starks tomó el relevo y le aplicó una tremenda spear a Harwood y le hizo el toque de espaldas, para obtener la victoria por cuenta de tres. El Final Spear de Ricky Starks para Dax Harwood. Valoración 3.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Hay nuevos campeones.

Contras Una lucha bastante corta, FTR no lucieron como los campeones dominantes que venían siendo últimamente, de hecho, es una forma horrible para que perdieran así el título, pero tal vez las circunstancias lo ameritaban.



► ¡Tremenda sorpresa! Ricky Starks y Big Bill lograron destronar a FTR y así lucen como Campeones Mundiales de Parejas AEW por primera vez:

► Cash Wheeler no vio acción en este combate. Puede ser debido a que podría tener una lesión en una costilla. Y la derrota de FTR podría deberse a esa misma lesión o a que pronto Wheeler deberá volver a la corte.

► Sin embargo, hay que recordar que FTR tiene otros 4 años de contrato con AEW, y recientemente hicieron una promo en donde dijeron que quieren cumplir su contrato con AEW.

AEW COLLISION 7 de octubre 2023 | Resultados en vivo | Toni Storm vs. Kiera Hogan ►2- Bryan Danielson vs. Kyle Fletcher Esta lucha es una primera vez para ambos. Danielson seguramente la pidió, pues en su última etapa como luchador a tiempo completo, ha declarado que quiere luchar contra los mejores o contra talento joven que le parezca que tiene un gran futuro. Y Fletcher es un buen luchador tanto a nivel individual como por equipos, en donde es un especialista. La campana sonó y hubo un buen intercambio de golpes. Fletcher decidió lanzarse hacia fuera del ring para caerle encima a Danielson, pero cayó de forma bastante fea antes de irnos a comerciales. Al regresar, Fletcher se mostró combativo y en buen estado de salud, logrando hacer varias rodadas a espalda a Bryan para varias cuentas en dos. Posteriormente, Bryan recibió un poderosísimo Michinoku Driver de parte de Fletcher, quien le hizo luego un dragon sleeper a Danielson, e incluso, se sentó sobre el cuello de ese, haciendo que los fans se mordieran las uñas de ver esa imagen, pues recordemos que en el pasado, el cuello de Danielson se molestó y tuvo que ser sometido a una complicada cirugía. De manera sorpresiva, Danielson logró revertir esta dormilona potente de Fletcher y le hizo una rodada a espaldas para obtener la victoria por cuenta de tres. El Final Rodada a espaldas de Bryan Danielson. Valoración 6.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, rápida, dinámica y con lucha técnica.

Contras Nada negativo en particular a resaltar.



► Tras el match, Gates of Agony aparecieron y atacaron a bryan DAnielson. Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta aparecieron para atacar a los aliados de Swerve Strickland.

► Recordemos que, este martes en el Dynamite especial denominado Title Tuesday, Danielson luchará ante Strickland y el ganador retará al Campeón TNT, que saldrá de una revancha entre el monarca, Rey Fénix, y el ecampeón, Jon Moxley.

AEW COLLISION 7 de octubre 2023 | Resultados en vivo | Toni Storm vs. Kiera Hogan ►3- Bullet Club Gold vs. Metalik, Gravity y Angélico Noche de latinos en AEW, hace rato no aparecían, pero qué bueno ver a estos meicanos en el ring. Jay White estaba en ringside con el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, el cual le robó a MJF tras darle una paliza en el pasado Dynamite. Gravity y Gunn comenzaron las acciones, el enmascarado logró una rodada a espaldas, pero la cuenta llegó solo a dos segundos. Luego, quiso hacer un springboard, pero lo falló. Metalik tomó el relevo y se lanzó con una plancha sobre los Gunns. Luego, Metalik recibió de parte de los Gunns su castigo llamado 310 To Yuma, y luego, Robinson le aplicó a Metalik un reverse DDT y así le hizo el toque de espaldas para obtener la cuenta de tres. El Final Reverse DDT de Juice Robinson para Metalik. Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena presentación en el ring de los mexicanos, aunque no se llevaron la victoria.

Contras



► Jay White luego tomó el micrófono y dijo que AEW necesitaba un campeón mundial que fuera de élite, y que ese no era Max, quien no estaba esta noche en Collision, pues tal vez estaba sirviendo como enfermera de Adam Cole en su casa.

► «MJF dice que este título, supuestamente, significa todo para él. ¡Pero ni siquiera está tratando de recuperarlo!» White luego dijo que un campeón necesita retadores, por eso, reta a una «lucha no titular» a Adam Page para este martes en el especial de Dynamite llamado Title Tuesday.

► Se emitió una viñeta en donde Nick Wayne recordó cómo Darby Allin lo abandonó más joven y lo dejó solo en las empresas de lucha libre independiente.

► Por lo que se unió al peor enemigo de Darby, Christian Cage, quien es la verdadera figura paterna que siempre necesitó desde que Allin lo abandonó tras jutrarle, tras la muerte de su padre, que iba a cuidar de él.

AEW COLLISION 7 de octubre 2023 | Resultados en vivo | Toni Storm vs. Kiera Hogan ►4- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Acclaimed y Billy Gunn (c) vs. The Iron Savages y Jacked Jameson Billy Gunn y Bronson empezaron la contienda. El poderoso Bronson puso al veterano en aprietos, le dio derechazos y lo dejó tendido en la lona con una tacleada de hombro. Poco después, Gunn se recuperó y propinó también una tacleada de hombro a Bronson. Bowens entró al ring y le aplicó un codazo a Bronson, pero este sobreviivó y la cuenta llegó solo a dos. Más adelante, Bowens atacó a Jacked Jameson con una patada enzuigiri. Luego, Boulder entró al ring y atacó con un azotón contra la lona a Bowens y sacó de la ceja del ring a Caster y a Gunn. Bowens luego evitó ser aplastado por Boulder con un moonsault y logró darle el relevo a Caster, pero del otro lado, Jameson también entró al ring. Caster atacó con un Death Valley Driver a Bronson, luego le hizo una superkick a Boulder y y luego, castigó a Boulder con otro Death Valley Driver. Tremenda demostración de talento. El final de la lucha llegó más adelante, cuando Gunn y Caster sobrevivieron a un doble suplé que les hizo Boulder y luego, Bowens atacó a Boulder con un Scissor Me Timbers. Bowens luego atacó a Jameson con un azotón contra la lona y Caster pudo hacerle su codazo desde el esquinero a Jameson para hacerle luego el toque de espaldas y obtener la cuenta de tres a su favor. El Final Codazo de Ma Caster para Jacked Jameson. Valoración 5.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha de tríos, ora buena defensa titular de los monarcas.

Contras Nada negativo en particular a resaltar.



AEW COLLISION 7 de octubre 2023 | Resultados en vivo | Toni Storm vs. Kiera Hogan ►5- Toni Storm vs. Kiera Hogan The Timeless, cada vez más parecida a Marilyn Monroe. Toni le pasó un script a Kiera y esta lo rompió. Esto enojó a TOni y rápidamente la golpeó y le conectó un tremendo lariat al cuello que casi le quita la cabeza. Kiera salió corriendo al esquinero, y le dio una bofetada en la cara a la rubia. La morenaza luego azotó contra la lona a Storn y se lanzó desde la segunda soga para caerle encima. Kiera le conectó una superkick a Toni y esta respondió azotándola de espaldas contra la lona. Storm arrastró a Kiera por el cabello y la revolcó por el ring. Hogan luego consiguió una cuentan en dos. Storm revirtió la situación con un spinebuster y consiguió una cuenta en dos. Storm le gritó al réferi y le dijo: '¿Cómo te atreves?', de una forma actoral muy letatn y dramática. Storm luego fue pateada y recibió una guillotina de parte de Hogan, pero la cuenta llegó solo a dos. De la nada, Toni Storm le mordió el trasero a Kiera Hogan y le aplicó un supléx. Tras esto, Storm conectó su martinete Storm Zero para atacar a Hogan, le hizo el toque de espaldas y obtuvo la victoria por cuenta de tres. El Final Martinete Storm Zero de Toni Storm para Kiera Hogan. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha.

Con un interesante final. Contras Nada negativo en particular a resaltar.



AEW COLLISION 7 de octubre 2023 | Resultados en vivo | Toni Storm vs. Kiera Hogan ►6- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO ROH: Eddie Kingston (c) vs. Komander Otro mexicano más esta noche, esta vez, Komander, con la oportunidad más grande de su carrera. Kingston comenzó dominando el combate, hasta que con un azotón con el brazo, Komander mandó a volar a su rival. Eddie luego evitó un tope suicida. Komander luego puso a Eddie en un Octopus Hold. Kingston cayó a la lona, pero pudo recuperarse y mandar a Komander al esquinero, en donde le aplicó varios machetazos al pecho. Komander le dio puños, patadas y buenas combinaciones a Kingston, luego, consiguió una cuenta en dos tras una plancha cruzada con tornillo. Komander luego atacó con una patada giratoria a Kingston y le cayó encima con un shooting star press para una cuenta en dos segundos. Kingston luego recibió un a plancha de 450 grados, pero de nuevo, logró sobrevivir. Posterior a esto,, Kingston se recuperó y castigó a Komander, aunque este le propinó un superpléx para una cuenta en dos. Con un tremendo lariat, Komander casi pierde la lucha, pero también se recuperó y convirtió un bombazo Northern Lights de Kingston en un tremendo Tornado DDT, solo que el toque de espaldas duró solo 2 segundos. Finalmente, Kingston logró conectar su puño giratorio hacia atrás a la quijada de Komander, dejarlo tendido en la lona y hacerle el toque de espaldas para la cuenta de tres segundos a su favor, con la que retuvo su título. El Final Puño giratorio hacia atrás. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Excelente lucha, excelente defensa titular.

Contras Nada negativo en particular a resaltar.



► Adam Copeland hizo su debut en Collision con su famosa canción Metalingus. Copeland señaló a Jim Ross, quien estaba en la mesa de comentaristas para narrar el anterior combate.

Adam Copeland will finally address the TNT Champion Christian Cage! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@EdgeRatedR pic.twitter.com/9qn3NNZczb — All Elite Wrestling (@AEW) October 8, 2023

► Copeland dijo que JR le firmó a su primer contrato en el mundo de la lucha libre y lo ayudó a pagar la deuda que tenía para graduarse de la universidad, por lo que siempre estará agradecido con JR, quien asintió con su cabeza.

Adam Copeland shares a moment with the legendary voice of wrestling JR. Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@EdgeRatedR pic.twitter.com/BEbjCDOd8P — All Elite Wrestling (@AEW) October 8, 2023

► Copeland dijo que en el pasado Dynamite, las cosas no salieron como quería, pues no entiende por qué razón su viejo amigo, Christian Cage, no quiso volver a hacer equipo con él.

► «Sé que suena como un cuento de hadas, pero me dijeron que nunca podría volver a luchar. Pero ahora estoy aquí, parado en un ring de AEW, debido a mi trabajo duro y un montón de persistencia». Copeland dijo que eso fue lo mismo que le dijeron a Cage por siete años. Así que tanto él como Cristian están en AEW, en la misma situación.

► Copeland dijo que durante años, los planes eran reunirse como equipo luchístico, pero que después de un tiempo, Christian se volvió más frío con él y dejó de responderle las llamadas telefónicas.

► «Estoy de acuerdo con que Christian es un cabrón, pero yo amo a Christian porque ha sido mi mejor amigo por 40 años. Ahora mismo, está en su fase de villano de James Bond», señaló Copeland.

► Copeland luego dijo que estaba allí porque quería respuestas y que está muy confundid, por lo que quiere que Christian Cage aparezca y lo confronte y le diga qué pasa.

► Christian Cage no apareció, sino salió en la pantalla grande y le dijo a Copeland que llevaba una semana en AEW y todavía no había logrado nada, mientras que él era el Campeón TNT de AEW, por lo que hará lo que le dé la gana.

► «Este martes en Dynamittet, te daré la respuesta que tanto estás buscando. Yo llegaré el martes al ring, pero, ¿podrá hacerlo Adam Copeland?» Ante estas palabras de Cage, Luchasaurus y Nick Wayne aparecieron y rodearon a Copeland.

► Copeland buscó atacar a Wayne con una spear tras conectarle un Edgecution DDT, pero Luchasaurus lo sorprendió con un golpe a la nuca, un poderoso Northern Lariat.

► Luchasauruss metió varias sillas al ring y puso una debajo de la cabeza de Copeland. Darby Allin apareció y evitó que Adam Copeland recibiera un concierto. Darby Allin atacó a Luchasaurus con una silla en la espalda, pues no apareció por la rampa, sino por entre el público.

► Darby Allin dudó si castigar a Nick Wayne con un silletazos. Le lanzó la silla a Luchasaurus, pero falló. Wayne mandó a la lona a Allin con patadas voladoras.

► Tras esto, Wayne le dio un silletazo en el brazo a Allin. Los villanos quedaron parados en el centro del ring celebrando y así cerró el show. Muchas gracias por la compañía.