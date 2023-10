Ricky Starks: «Estoy harto de las facciones»

Durante AEW WrestleDream 2023, Ricky Starks venció a Wheeler Yuta con Jon Moxley en los comentarios. Más recientemente, en el pódcast, Battleground with Tim, The Absolute estuvo hablando de dos cuestiones relacionadas. La primera, si se uniría a la facción Blackpool Combat Club.

► ¿Ricky Starks en el BCC?

«No sé. Estoy harto de los grupos, en serio. Me cansan las facciones, estoy harto de los grupos. Todos tienen una facción, todos tienen un grupo. Es molesto. Diría ‘gracias, pero no gracias, no quiero unirme al BCC’. No quiero tener que andar por ahí con esas chamarras. Podría darle un cambio de imagen a la chamarra negra, pero solo se puede hacer tanto con una chamarra negra. Es complicado. Todos están sangrando, hay mucha sangre. El intercambio de fluidos corporales, es mucho. Es mucho. A veces soy demasiado guapo para ser parte del hardcore, pero a veces soy demasiado hardcore para ser guapo.»

La segunda, sobre que MOX dijera de él: «es tan guapo que no sé si golpearlo o besarlo«.

«Él robó eso de Eddie Kingston. Eddie Kingston me dijo lo mismo en Dynamite en 2021.»

Más que unirse a una facción, Ricky Starks ha estado trabajando con Big Bill. De alguna manera, los dos han estado intentando posicionarse como los heels principales de Collision rivaliando con Bryan Danielson, ante quien acabaron cayendo. Continuaremos viendo cómo evolucionan sus carreras como All Elite. De momento, la verdad es que su cambio a rudo le ha venido de maravilla a Starks, que lleva tiempo buscando un camino hacia la cima de la compañía.

Esta noche, en el nuevo Collision, Starks y Bill lucharán por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.