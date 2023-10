AEW COLLISION 14 DE OCTUBRE 2023 .— Bryan Danielson derrotó el miércoles pasado, en AEW Dynamite, a Swerve Strickland, obteniendo así una oportunidad por el Campeonato TNT. Cobrará su oportunidad este sábado enfrentando al actual poseedor del título, Christian Cage, quien está, además, en una guerra personal con Adam Copeland. Ésta promete ser una gran lucha, aunque probablemente las intervenciones estarán a la orden del día. La acción de AEW Collision se emite desde el Huntington Center, en Toledo, Ohio.

Como respaldo en este episodio, veremos la defensa número 15 de Samoa Joe al Campeonato de la TV ROH. Su retador será el poderoso pero espectacular Willie Mack.

► Adam Copeland apareció y dijo que quería hablar lo de Christian. Copeland ijo que quería hablar de todo lo que ha dicho Christian esta semana. Y la situación con Luchasaurus y Nick Wayne.

► Copeland fue más allá hy dijo que necesita irse de de AEW ahora, o Christian tener que sacarlo de la arena con seguridad, como lo hizo el Blackpool Combat Club.

► Bryan Danaielson entró al ring y dijo que Luchasaurus y NIck Wayne están vetyados de ringside. Así que esta noche, se va a definir realente quién merece ser el Campeón TNT.

► Ricky Starks y Big Bill, los nuevos Capeones Mundiales de Parejas, aparecieron y lanzaron insultos a Edge. Copeland le dijo a Starks que era una versión «vainilla», es decir, más light y más pequeña, de The Rock

► FTR apareció también en el ring y querían pelear. La seguridad entró al ring y se armó el caso, con FTR, Danielson y Copeland lanzando golpes a los miebros de seguridad del staff de AEW y a sus rivales.

It has all broken down in the ring!

► Lexi Nair entrevistó a CJ Perry y le preguntó si ya tenía posibles clientes que quieran ser manejados por ella.

► Action Andretti apareció y le dijo que podía necesitar algo de ayuda, así que quedó de llamar a CJ Perry en un futuro cercano.

Action Andretti just shot his shot with the Hot And Flexible CJ Perry and her managerial services!👀👀

Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@TheCJPerry | @ActionAndretti pic.twitter.com/axa3SoG4J9

— All Elite Wrestling (@AEW) October 15, 2023