Logan Paul desafía a Rey Mysterio

Logan Paul y Dillon Danis se pelearon en Manchester hace unos minutos, con victoria de The Maverick después de dominar en cada asalto, y con Danis siendo descalificado en el último round después de realizar una llave de cabeza, y que provocó un altercado. Tras el resultado favorable, Logan Paul ya piensa en su próximo combate en un cuadrilátero.

Embed from Getty Images

► Logan Paul quiere el Campeonato de los Estados Unidos

Después de su pelea contra Dillon Danis, Logan Paul fue entrevistado y decidió llamar a su siguiente oponente. Nos referimos a Rey Mysterio, a quien le pidió una lucha por el Campeonato de los Estados Unidos.

«Ahora quiero el Campeonato de los Estados Unidos. Rey Mysterio, ya te derroté una vez hermano. Y ahora voy por ese título. ¡VAMOS!»

Rey Mysterio no perdió el tiempo en responderle a Logan Paul. O estaba viendo la pelea de todos modos, o estaba atento a las redes sociales, y evidentemente no hace falta decir que el «Maestro del 619» no se echa atrás ante este nuevo desafío, respondiéndole vía Twitter.

«¿Logan Paul acaba de llamarme? No es difícil encontrarme amigo. Todos los viernes por la noche en SmackDown.»

Habrá que ver si WWE reserva ese combate para Logan Paul una vez que regrese a la programación televisiva de la compañía, pero con Crown Jewel en solo tres semanas, es posible que ese sea el escenario para que ambos se enfrenten con el título de Rey Mysterio en juego. Inclusive, podríamos estar ante la posibilidad de que The Maverick consiga su primer título en WWE.