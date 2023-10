Mandy Rose terminó teniendo una destacada carrera en WWE, especialmente en NXT. Pero, ¿y su prometido? Tino Sabbatelli nunca fue una Superestrella relevante, o puede que breve y livianamente mientras estaba aliado con Riddick Moss. Los dos estuvieron hablando recientemente con Power Alphas –entre otras cosas, Sabbatelli criticó a la compañía por el trato a Rose– y del mismo modo hizo una valoración de cómo le fue en la compañía luchística.

► Tino Sabbatelli en WWE

«Solía escuchar todo el tiempo: ‘espera a que Vince McMahon te vea’. Lo último sobre Tino, lo cual fue triste para mí, no diré nombres, pero había un escritor que estuvo en el negocio durante 15 años y fue escritor para Vince durante 10. Me envió un mensaje aproximadamente un mes después de que nos separamos. ‘He estado en el negocio durante 15 años. Nunca he visto o presenciado un mayor desacierto con una megastrella como tú’. Estaba agradecido por eso. Hasta el día de hoy, creo, ya sea que Vince pueda escuchar esto o no, o Triple H pueda escuchar esto o no. No sé si alguna vez tuvieron un personaje con todas las cualidades de un ex titular de la NFL, un ex atleta de clase mundial de élite. El personaje estaba construido como Superman. No sé, discutible o no, si un tipo que podía hablar, tenía presencia, tenía todo eso. Solía decirme que tenía todo eso, pero quería que mejorara en el ring. Necesitaba tiempo para hacerlo, y lo hice. Para mí, realmente creo, te lo prometo, que esa industria nunca ha visto un paquete completo como un tipo como Tino«.

El propio exluchador también comparte sus pensamientos:

«Te seré honesto, el personaje de Tino, en mi opinión, lo diré, fue una de las mayores oportunidades desperdiciadas que WWE tuvo. Tuve personas que me lo decían, yo lo creo, nunca me voy a alejar de eso. Dicho esto, no voy a enojarme, no voy a ser amargado, estaré agradecido por esa oportunidad. Estrecharé sus manos y diré ‘gracias’, porque sé que he tenido éxito. Sé el trabajo que he puesto. Sé quién soy como hombre. No van a dictar, no me van a poner en escena o no escribirme en una historia, no me hará ir a casa y estar triste», dijo.

«Es una lástima que el personaje de Tino no obtuvo el impulso que merecía. Me hubiera encantado ver a dónde llegaba ese personaje porque tuve personas, leyendas como Scott Hall, Dusty Rhodes, que en paz descanse. Ambos me tomaron aparte y dijeron: ‘Chico, tienes eso. No dejes que nadie te diga que no’. Esos fueron los momentos que me mantuvieron en marcha. No era bueno en la lucha al principio, fue difícil. Para mí, escuchar los abucheos cuando salía. Recordaré a The Revival [FTR], me dijeron una vez: ‘Nunca he visto a un heel, cuando su música suena, ser odiado como tú sin impulso y sin historia. No puedo esperar para ver cuando realmente empiecen a impulsarte’. Eso es lo que me mantuvo motivado».