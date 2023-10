«La perra más mala que el juego ha visto nunca. Punto«. Así reaccionaba Tino Sabbatelli al despido de Mandy Rose de WWE a finales de 2022. Más recientemente, en una entrevista de ambos con Power Alphas, en la que la exCampeona NXT afirma que sigue sin entender que la compañía le rescindiera el contrato, el exluchador vuelve a pronunciarse, en esta ocasión acusando a la empresa de ser desgradecidos por cómo trataron a su prometida.

► Tino Sabbatelli acusa a WWE

«Así que en mi opinión, WWE fue muy ingrata e intentaron llevar a cabo un acto despiadado contigo al liberarte de manera repentina, lo cual es sorprendente ya que apenas seis semanas antes, tu hermano falleció y tú actuaste para ellos en el evento de pago más importante. Fuiste el evento principal y no arruinaste su cartelera. Sin embargo, seis semanas después parecieron olvidarse de eso y te liberaron debido a algo que supuestamente no les agradó o aprobaron.»

El año pasado, Sabbatelli hablaba también sobre su propia salida de WWE:

«Me he distanciado un poco desde mi salida y luego todavía tengo comezón porque sé que el personaje de Tino podría ser una megaestrella, y lo creo. Y he tenido gente en la industria, y yo no mencionaré ningún nombre, eso ha estado dentro de la WWE durante 16, 20 años, en el lado de la escritura, el lado creativo, todas estas cosas, personalmente me envía un mensaje de texto y dice que probablemente he sido el peor fracaso en cuanto a potencial para ser una estrella […]«.

Puede que un día los dos vuelvan a WWE, pero de momento cada uno está siguiendo su propio camino, en el que les va de maravilla, en especial a Mandy Rose, que, totalmente alejada de la lucha libre, no ha dejado de tener éxitos en otros ámbitos.