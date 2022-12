“Quiero decir, no lo sé. Me encantaría. Creo que hay mucho, obviamente, lo sabemos, hay muchas oportunidades perdidas y mucho potencial. (Tino parece un tipo de un millón de dólares) ¡Lo sé! Yo tampoco lo entiendo, y no mucha gente lo entiende, pero ya sabes cómo es este negocio, es difícil de conseguir, pero quiero decir, creo que sería increíble. Me encantaría. Nunca se sabe, ¿verdad?». Tan solo unas semanas atrás, Mandy Rose pronunciaba estas palabras acerca del posible retorno de su prometido, Tino Sabbatelli, a WWE.

► Tino Sabbatelli y el despido de Mandy Rose

Nunca tuvimos noticias de que la compañía estuviera interesada en recuperar al luchador pero entonces entendíamos que era una posibilidad teniendo en cuenta que la luchadora era la Campeona NXT, estaba en el mejor momento de su carrera en los encordados, y parecía que aún le quedaba un gran futuro por delante como Superestrella. Lamentablemente para ambos, ella acaba de ser despedida. Suponemos que ahora es imposible. E incluso podríamos aventurarnos a decir que Sabbatelli no quería trabajar en WWE si ya no está allí Rose.

Veremos cómo evolucionan las vidas de los dos tanto profesional como personalmente, porque ahora nos enfocamos en la reacción de Tino Sabbatelli al despido de Mandy Rose de WWE. La vemos a continuación gracias a un fanático que se hizo eco de la publicación original del ex NXT en redes sociales:

«La perra más mala que el juego ha visto nunca. Punto«.

Un despido nunca es una buena noticia pero realmente esta noticia ha llevado a otro nivel a Mandy Rose, todos sus fans están deseando ver qué hace ahora, y si aprovecha este momento puede salir todavía más fortalecida de lo que estaba en WWE.