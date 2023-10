Sami Callihan ha dejado recientemente IMPACT pero guarda un fantástico recuerdo de Steve Maclin, a quien pone a la altura de Steve Austin en una reciente entrevista con Fightful mientras esperamos a ver qué sigue en su carrera y si finalmente Jon Moxley consigue que AEW lo contrate.

► Steve Maclin es como Steve Austin

«Toda esa rabia, úsala como motivación. Vive con ese chip en tu hombro. No temas arriesgarlo todo por una gran recompensa. Steve Maclin, no te voy a mentir, probablemente sea mi luchador favorito en el planeta en este momento. Todo lo que hace te hace querer verlo. Brilla en cualquier situación en la que lo pongan. No creo que haya sido utilizado a su máxima capacidad en ninguna compañía para la que haya luchado, incluso siendo campeón mundial. En mi opinión, creo que es como Stone Cold Steve Austin. Es un veterano duro, un luchador que puede enfrentar a cualquiera en cualquier lugar, hacer cosas de malo, hacer cosas de bueno. No importa. Creo que es una persona auténtica y eso se refleja en su lucha y en todo lo que hace, y ahora la gente realmente está empezando a abrir los ojos. Recuerdo cuando llegó por primera vez a IMPACT», dijo Callihan.

«Amo a Steve Maclin. Creo que es genial. Creo que debería estar ganando millones de dólares y ser una de las principales figuras en la lucha libre profesional. Lo creo sinceramente. Hay una razón por la que luchó con todos los campeones mundiales. Cuando dejó la WWE y vino a IMPACT, muchos fanáticos en línea se quejaron y gritaron: ‘Van a fichar a este tipo. No es genial’. Ahora han visto de lo que es verdaderamente capaz y ‘Oh, Dios mío, es impresionante’. Así que no juzgues un libro por su portada. Nunca sabes quién será impresionante. Nunca sabes quién lo quiere».

«Es muy meticuloso. Es muy, muy meticuloso. Pinta todas sus chamarras de lucha porque tiene una cierta forma en la que quiere lucir y no es un artista en absoluto. Pero lo hace. Hace plantillas y todo lo demás porque es parte de esa cosa de entrar en modo. Steve Maclin es genial. Si no sabes quién es, deberías. Eres un idiota», concluyó Sami.