«Creo que ahora me siento mucho más cómoda enfrentándome a una multitud. Sentía que antes no era realmente fiel a mí misma, por así decirlo. Salía al escenario pensando que debía actuar de cierta manera, o pensando en… es extraño porque en mi mente, no estaba realmente al 100% presente en mis luchas, ya que estaba pensando en el fondo de mi cabeza: ‘Oh, Dios mío, ¿se darán cuenta? ¿Qué estarán diciendo?’ Ahora que he compartido y contado mi historia al mundo, ya no me importa.

«Me concentro en mis luchas, me divierto y simplemente soy yo misma, más auténtica. Creo que la lección más importante que he aprendido es vivir mi vida de manera libre y sin preocuparme por lo que piensen los demás. Es lo mejor del mundo porque no todos tienen esa oportunidad o esa libertad, ya que a menudo pensamos que debemos actuar de cierta manera para encajar en la sociedad, lo que nos impide ser auténticos. Espero que todos lleguen al punto en el que digan: ‘Saben qué, que les den’. Ya sea en la lucha libre o en la vida personal, sé tú misma y sé feliz».