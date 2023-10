La empresa de lucha libre independiente, Freelance Wrestling, presento su evento Dead By Dawn, el cual tuvo lugar el 27 de octubre desde The Logan Square Auditorium in Chicago, Illinois. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Freelance Wrestling es una promoción independiente de lucha libre profesional con sede en Chicago, Illinois. Son conocidos por su enfoque único e innovador de la lucha libre, presentando una lista diversa de luchadores talentosos y emocionantes combates.

► Resultados Freelance Wrestling