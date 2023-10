Leon Slater, nuevo fichaje de Impact Wrestling

Hay tantos talentos de calidad en las islas británicas sin contrato que las grandes compañías deben frotarse hoy día las manos ante la posibilidad de hacerse con los servicios por ejemplo, de Leon Slater, la gran promesa cada día más realidad de esta escena.

Pero tal escenario ya no podrá contemplarse para WWE o AEW, porque en las últimas horas, Impact Wrestling ha movido ficha, anunciando la contratación de Slater para su elenco, durante la gira «UK Invasion Tour» que en estos días la empresa lleva a cabo.

BREAKING: At our sold-out live event this evening in Coventry, England – TNA/IMPACT Wrestling President @ScottDAmore signed 19 year old UK sensation @LEONSLATER_ to a long term TNA contract!



STORY: https://t.co/b5oMcYEecw#IMPACTUK pic.twitter.com/AwXs32R4ut — IMPACT Wrestling UK (@IMPACTUK) October 28, 2023

► Leon Slater y la nueva TNA

Puede que Impact no consiga firmar a Will Ospreay, pero se hace con los servicios de un luchador que por potencial, luce cual Ospreay en sus inicios, mostrando una atleticidad y soltura entre las doce cuerdas fuera de lo común, considerando que sólo tiene 19 años.

Slater defendió dos días atrás en Turning Point el Campeonato NORTH Wrestling, y disputó un par de enfrentamientos con Frankie Kazarian, antes y después de esa cita especial de Impact Plus que veremos el próximo viernes.

Pero Slater no quiere cerrarse a Impact. Bajo reciente entrevista con Wrestle Purists, «The Youngest In Charge» confesó querer participar en el Best of the Super Juniors de NJPW. Impact y la promotora nipona guardan buena relación, así que parece cuestión de tiempo.