Vince McMahon: «Arabia Saudí es la casa de WWE»

El sábado de la semana que viene WWE celebrará Crown Jewel 2023 en la Mohammed Abdu Arena en Riad, Arabia Saudí, y Vince McMahon ya está allí. No solo por el Premium Live Event sino por la pelea de boxeo de anoche de Tyson Fury con Francis Ngannou que The Gipsy King ganó por decisión dividida.

El exmandamás -ahora presidente de la junta directiva de TKO Group Holdings- estuvo hablando de ambos recientemente en MMA Junkie, aprovechando para resaltar el trabajo que desde el país han estado haciendo para sacar lo mejor de estos eventos deportivos y de entretenimiento.

► «Arabia Saudí es la casa de WWE»

«Todo lo que están haciendo es muy grande. Se están adentrando en los aspectos superiores de todo el entretenimiento deportivo. Todo lo que es lo mejor en el mundo, va a estar aquí. Este es nuestro hogar ahora. Como se ha dicho, este es nuestro hogar, el hogar de la WWE«.

Con The Chairman estuvo The Undertaker, que también compartió sus pensamientos:

«Son increíbles. Están haciendo un compromiso para traer los eventos deportivos y de entretenimiento más destacados, están haciendo todo lo posible para que eso suceda».

Además de ellos, otros grandes nombres que estuvieron presentes en la velada son Eminem, Kanye West o Conor McGregor.

► Cartel de Crown Jewel 2023

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE

Roman Reigns (c) vs. LA Knight

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO

Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Rey Mysterio (c) vs. Logan Paul

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL

Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax vs. Raquel Rodríguez vs. Shayna Baszler vs. Zoey Stark

CAMPEONATO FEMENIL WWE

IYO SKY (c) vs. Bianca Belair

John Cena vs. Solo Sikoa

Damian Priest vs. Cody Rhodes

