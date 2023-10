LA Knight mandó un fuerte mensaje a Roman Reigns rumbo a Crown Jewel

Al comienzo del evento de SmackDown, se llevó a cabo la firma de contrato por el Campeonato Indisputable de WWE para Crown Jewel, con Roman Reigns y LA Knight cara a cara.

Sin embargo, como era de esperar, esto no se limitó a una simple firma, ya que terminó en un altercado importante. El retador comenzó provocando al Jefe Tribal, lo que desencadenó un ataque por parte de Roman Reigns. Además, Jimmy Uso también intervino en el combate, aunque no tuvo un buen desenlace.

YEAH! @RealLAKnight just went there… but he pushed @WWERomanReigns too far!

Does LA Knight realize what he’s getting himself into at #WWECrownJewel? 😬#SmackDown pic.twitter.com/w2tT8MnPCc

— WWE (@WWE) October 28, 2023