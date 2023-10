Dragon Lee derrotó a Cedric Alexander en un duelo de movimientos aéreos

Cedric Alexander le dio la bienvenida a Dragon Lee a SmackDown y aseguró que le recuerda a él cuando llegó a WWE, y aeguró que lo respeta, por lo mismo quería enfrentarlo en un duelo.

Fue así que tras aceptar el combate, los dos luchadores aéreos se enfrentaron en un mano a mano dentro de la marca azul.

El enfrentamiento comenzó con movimientos rápidos y ágiles por parte de ambos luchadores, incluyendo patadas, saltos y otros ataques que sorprendieron a los aficionados.

No obstante, la lucha no se limitó al combate aéreo, ya que ambos demostraron su destreza en el combate a ras de lonoa, tratando de evitar que su oponente pudiera ejecutar sus movimientos aéreos.

Sin embargo, esta fase no duró mucho, ya que en cuanto tuvieron la oportunidad, ambos gladiadores comenzaron a mostrar sus habilidades y destreza en el cuadrilátero.

Los dos luchadores atacaron con todo a su rival y tuvieron la oportunidad de quedarse con la victoria, pero fue hasta que Lee conectó unos rodillazos en la nuca de su rival y luego le aplicó un poderosoAsai DDT que terminó por definir el duelo.

Tras el duelo, Cedric Alexander reconoció la calidad del mexicano.

This was COLD as F*CK from Dragon Lee tonight. Spiked Cedric Alexander! pic.twitter.com/FosgFXD1Ik

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) October 28, 2023