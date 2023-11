Actualización sobre el paradero de Jade Cargill

Jade Cargill firmó contrato con WWE, y aunque durante sus primeras semanas como Superestrella tuvo una adecuada promoción, apareciendo en todas las marcas y teniendo careos con personalidades importantes de la compañía, la ex Campeona TBS continúa sin debutar en el ring y ha dejado de aparecer en las últimas dos semanas en la programación semanal, sin que todavía se conozca en qué marca va a ser asignada.

► Jade Cargill se encuentra en el WWE Performance Center

Anteriormente se había indicado de que Jade Cargill no se encontraba en Orlando este martes para las grabaciones de NXT, descartándose de lleno una nueva aparición en el programa. No obstante, PW Insider informó recientemente que Jade Cargill se encuentra este miércoles en el WWE Performance Center, y agregó que efectivamente no estaba programada para aparecer en televisión este martes.

«Jade Cargill está hoy en el WWE Performance Center, según ha sabido PWInsider.com. Cargill no estuvo en las grabaciones de NXT de anoche.»

El futuro dirá cómo le irá a Jade Cargill dentro de WWE. Estableció su dominio en AEW, manteniendo una impresionante racha de victorias como campeona TBS antes de perder dicho título y su invicto a manos de Kris Statlander. Dicho esto, en WWE parecen estar protegiendo su aura de estrella y seguramente harán debutarla una vez que pula sus actividades en el ring en el Performance Center, donde ha estado entrenando desde el día uno.