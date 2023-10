Bianca Belair quiere formar equipo con Jade Cargill

Bianca Belair, al contrario que otras luchadoras de WWE, no desafía a Jade Cargill sino que propone que ambas formen un equipo para coexistir e inspirar. Que tiemble el elenco femenil si las dos luchadoras deciden unirse contra las demás. Aunque veremos qué opinión tiene la exAEW. Podríamos decir que es solo una idea de The EST of WWE, compartida en WrestleRant, no obstante, este tipo de propuestas en ocasiones llegan a la narrativa.

Un fichaje tremendamente bienvenido: Cómo mejora WWE con Jade Cargill según Bianca Belair.

► Bianca Belair y Jade Cargill

«Solía recibir preguntas sobre enfrentarme a Jade antes de que llegara a la WWE, y siempre decía: ‘Bueno, todos quieren lo que no pueden tener’, pero ahora es una posibilidad. Es muy emocionante. Siento que todos están hablando de ‘Bianca Belair vs. Jade Cargill’. Creo que sería una lucha de nivel WrestleMania, pero también, un combate por equipos. Hay tantas posibilidades. Así que estoy muy emocionada por ello. Me parece asombroso cómo ha logrado hacerse un nombre y crear expectación antes de siquiera tener una lucha.

«Estoy esperando a que haga su entrada y mantenga ese impulso sin detenerse. Simplemente me parece asombroso. He dicho antes que estoy aquí para aportar mi cultura, representación a la mesa, y tener a Jade aquí va a añadir aún más a eso. WWE continúa evolucionando. Siempre digo que estoy aquí para representar e inspirar, y ¿qué hay mejor que una de nosotras? Dos de nosotras. Así que quiero que ambas vengamos aquí, coexistan y trabajen juntas para inspirar y alentar a otras tres, cuatro, cinco, seis y siete más a seguir el mismo camino y hacer que la WWE siga evolucionando.

«Diré que tenemos el mejor plantel de mujeres del mundo, por lo que añadir a Jade a él solo nos beneficiará aún más. Nuestro elencoes única. Así que, ya sabes, ven, trabaja duro y enfrentémonos en el ring.»