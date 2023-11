Habrá «Backlash Weekend» en Lyon el próximo mayo

De momento, WWE evita hacerle la competencia directa a AEW All In sobre suelo británico, y no tiene programado ningún gran evento allí para el verano de 2024. Pero el año que viene, WWE guarda bastantes intenciones respecto al mercado europeo.

Seis días después de All In, el Imperio McMahon celebrará Bash In Berlin en la capital germana, y esa misma primavera (4 de mayo) recalará sobre la ciudad de Lyon para realizar nueva entrega de Backlash.

Tal acontecimiento no puede ser obviado por la escena local del país teutón, y junto a Revolution Pro Wrestling (RevPro), German Wrestling Federation (GWF) prepara Double Impact, evento que tendrá dos jornadas, 30 y 31 de agosto, horas antes desde el Astra Kulturhaus, muy cerca de la Mercedes-Benz Arena, escenario reservado por WWE para Bash In Berlin.

► Lyon era una fiesta

Y la escena local del país galo tampoco quiere dejar pasar la oportunidad de mostrar su mejor cara cuando el gigante estadounidense aterrice en Lyon dentro de seis meses. Así que ya avisa de sus planes.

Rixe Catch y Banger Zone Wrestling (BZW), nueva denominación que estrena BodyZoï Wrestling, unirán fuerzas por primera vez, en un show matinal que se celebrará el mismo 4 de mayo, desde La Cité Des Halles.

🟨🟥Pour la toute première fois, BZW et RIXE s'associent pour un seul et unique show❕

Le point de rencontre incontournable pour tous les fans présents ce 4 mai

🚨#FanZone🚨



Billetterie ouverte dès maintenant : https://t.co/LYpx3h0TXZ #BZWxRIXE pic.twitter.com/9umLy5k1Bl — BZWrestling (@bzw_wrestling) November 25, 2023

Un servidor dedicó reciente artículo a Rixe Catch, y en SUPERLUCHAS venimos recogiendo lo hecho por BZW durante 2023, cuando cubrimos un «crossover» previo entre esta promotora belga y GCW el pasado verano, titulado Joey Janela’s European Vacations.

Sin duda, Backlash propiciará que muchos aficionados descubran Rixe y BZW, dos productos muy disfrutables y de asequible seguimiento. La lucha libre «made in Europe» se mueve. 2024 va a ser un muy buen año para amar el pancracio en el viejo continente.