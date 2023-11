Tiene WWE un precedente fácilmente superable en lo respectivo a producir un «premium live event» sobre suelo germano, considerando lo que fue aquel WCW Millennium Final hace más de dos décadas.

La fanaticada del país teutón ya merecía algo grande por parte del gigante estadounidense, tras la fidelidad demostrada en cada gira con la que recalan allí. Aunque WWE sólo ha programado Bash In Berlin como contrarresto a las ambiciones europeas de AEW.

No parece casualidad que Bash In Berlin, la cita anunciada por WWE, vaya a tener lugar seis días después de All In 2024, segunda entrega del histórico evento del pasado verano. El mensaje de McMahonlandia queda bastante claro.

Y poco tardó en confirmarse que lo sucedido en Londres hace tres meses se reproducirá en Berlín el próximo agosto, aunque eso sí, seguramente a menor escala.

Revolution Pro Wrestling (RevPro) unirá fuerzas con German Wrestling Federation (GWF) para presentar Double Impact, un show «crossover», el mismo día de Bash In Berlin, si bien cinco horas antes del inicio del «PLE» de WWE, desde el Astra Kulturhaus ubicado en la capital germana. Según indica RevPro, a apenas 13 minutos de la Mercedes-Benz Arena (recinto donde tendrá lugar Bash In Berlin).

We're coming to Germany 🇩🇪



Alongside our friends @WeAreGWF we present Double Impact on Saturday August 31st



2pm Bell Time & a 13 minute walk from the Mercedez-Benz Arena



Join the Double Impact mailing list now to be apart of an exclusive pre-sale: https://t.co/4aMcX5AVbg pic.twitter.com/DAUnxGogij