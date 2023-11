Cody Rhodes apunta hacia WrestleMania 40

En WrestleMania 39, Cody Rhodes no pudo finalizar su historia al caer frente a Roman Reigns en su lucha por el Campeonato Universal Indisputable WWE, luego de la interferencia de The Bloodline. A pesar de este revés, aún planea llegar a la cima en la edición del próximo año, a pesar de que en estos últimos meses ha estado ocupado manteniendo una rivalidad con The Judgment Day.

► Cody Rhodes no se da por vencido

Cody Rhodes fue un invitado reciente en el podcast Busted Open, donde el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mark Henry, exaltó a la estrella de la WWE, llamándolo innegable. Allí, «The American Nightmare» declaró honestamente que no sabe muy bien cómo se siente por su derrota ante Roman Reigns en «El Show de Shows», pero reveló lo que está haciendo para volver a esa posición, aifrmando que está tratando de mejorar con cada show, algo que aprendió de la leyenda de la WWE John Cena.

«Estoy siendo honesto, en cierto sentido, que no sé cómo sentirme acerca de WrestleMania 39 hasta que llegue a donde me gustaría llegar. Tú [Mark Henry] sabes esto más que nadie, es un largo camino hacia He estado diciendo, a veces puedes atraparme en voz baja cuando estoy en el ring en ‘Raw’ o en SummerSlam, he estado diciendo: ‘Estamos en camino, nosotros’. Estamos en camino’. Incluso llegué a decir que cuando otras personas piensan que podría ser otra persona, siempre he sido yo. Pero la verdad es que esas son sólo palabras. La temporada de WrestleMania, la temporada de Royal Rumble, los WarGames por delante, eso podría ser lo más difícil. A veces ese podría ser el camino más arduo en el que he estado, así que simplemente me he concentrado en ello».

«Definitivamente aprecio tu perspectiva al mirarme desde fuera, me concentré en programa tras programa y simplemente en el modelo de Cena de, ‘¿Estamos mejorando en cada salida? ¿Están más interesados en cada salida?’, y ese ha sido mi objetivo.»

Cody Rhodes formará parte del combate WarGames varonil el próximo fin de semana en Survivor Series cuando se enfrente ante The Judgment Day. Precisamente este tipo de combate dentro de la jaula fue creado por su padre, Dusty Rhodes.