Miyu Yamashita: «Quiero ser especial en América»

Miyu Yamashita es la Campeona Princesa de Princesas en Tokyo Joshi Pro-Wrestling, empresa a la que siempre ha dedicado la mayor parte de su carrera, desde que comenzó a luchar profesionalmente en 2013. No obstante, siempre ha tenido interés por explorar otros territorios. Sin ir más lejos, es también la Campeona EVE, en la promoción británica Pro-Wrestling: EVE.

E igualmente, sin irnos más allá de 2023, que está siendo su año más ocupado, ha estado trabajando en ROH, IMPACT o NJPW. Además, en 2022 probó AEW. Sin olvidar empresas menores reconocidas como DEADLOCK, Prestige o DEFY. A sus 28 años, The Momoiro Striker está en su mejor momento. Y quiere más. Así lo expone en Monthly Puroresu.

► El futuro de Miyu Yamashita

«Así que, para mí, no quiero ser, como, la persona principal en ningún lugar. Solo quiero ser única, que los fanáticos realmente me comprendan y lleguen a quererme. Por supuesto, a corto plazo, lo más importante en mi mente es – qué tipo de luchadora los fanáticos ven en mí. Quiero que más fanáticos vengan a verme, especialmente aquellos que no me conocían anteriormente, para conocerme más. Pero nuevamente, mi objetivo es ser la única persona como yo, que solo exista una de mi tipo, la única e inigualable Miyu Yamashita. Así que, supongo que podrías decir que mi objetivo en la cima es ser esa única y exclusiva».

«Así que definitivamente quiero volver a América. ¡Estoy emocionada por conocer a más de mis fanáticos. Para las personas que nunca han conocido a Miyu Yamashita antes, por favor, esperen con ansias verme en América«.

Pronto, Miyu Yamashita abrirá una nueva puerta en Estados Unidos, cuando realice su debut en la Major Wrestling League en el evento MLW One-Shot el 7 de diciembre. Continuaremos viendo cómo evoluciona la luchadora japonesa y cuáles son sus siguientes logros, tanto en su país natal como en los demás donde está dejando su huella como una de las mejores del mundo.