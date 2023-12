El sábado de la semana que viene, en Deadline 2023, Trick Williams será uno de los participantes del combate Iron Survivor Challenge que determinará a un nuevo contendiente al Campeonato NXT. Todavía está verde pero es muy popular entre la fanaticada y tiene buen impulso por lo que quizá salga victorioso. Si no, no será una gran derrota pues el hecho de estar en esta lucha es una muestra de su crecimiento individual en WWE.

► Trick Williams, a por Roman Reigns y Gunther

Un crecimiento que un día podría llevarlo a lo más alto de la empresa, donde podría verse las caras con Roman Reigns (Campeón Universal Indiscutible) o Gunther (Campeón Intercontinental). Ese precisamente es su deseo, según le dice a Denise Salcedo.

«Voy a ser honesto contigo, Denise. Voy directo a la cima. A largo plazo, mi objetivo es enfrentarme a Roman Reigns. Él es el mejor en este momento, así que si no estás aquí para enfrentarlo, no sé qué estás haciendo. Antes de eso, estoy muy emocionado por trabajar con Gunther. Me encanta la forma en que se desenvuelve, realmente es un líder en el ring y me encantaría vernos luchar, ir a la guerra. También se lo dije, estoy realmente ansioso por ese día.»

Un día que está bastante lejano en el presente. Podemos comparar a Trick Williams con Carmelo Hayes. El exCampeón NXT, que también está persiguiendo ese objetivo, está más cerca, o al menos eso parece, y aún así no demasiado. Melo probablemente sea ascendido al elenco principal en 2024, veremos si su hasta no hace mucho mejor amigo también.

Y mientras tanto Roman Reigns está ausente de la programación, esperando un nuevo oponente, que parece que será Randy Orton. A falta de confirmación oficial, puede ser que ambos se enfrenten en un mano a mano en Royal Rumble 2024.

1️⃣ spot remains. Who are your current favorites to win the Iron Survivor Challenge at #NXTDeadline? 🤔 🎟️: https://t.co/YOgLeiSM1Y pic.twitter.com/IxlJ7JCYrq — WWE NXT (@WWENXT) November 29, 2023