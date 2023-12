Thunder Rosa: «¿CM Punk? Estoy feliz y desilusionada»

CM Punk está dando sus primeros pasos en WWE. ¿Alguien se imaginaba que estaríamos escribiendo o diciendo estas palabras en diciembre de 2023? Si «nunca digas nunca» es una de las frases más famosas de la lucha libre profesional no es por casualidad.

El Best in the World volvió durante Survivor Series. La noche siguiente, hizo una promo de bienvenida en Raw en la que se dijo de vuelta en casa. Y sin saberse si estará en la marca roja pasado mañana, sí acudirá al próximo episodio de SmackDown.

► Thunder Rosa habla de CM Punk

Mientras tanto, Thunder Rosa prepara su retorno a los encordados después de mucho tiempo recuperándose de una grave lesión. No se sabe cuando lo hará pero podría ser en cualquier momento. Quizá incluso pueda despedir el año luchando en Worlds End.

Hablamos de ambos luchadores porque la de Tijuana estuvo hablando del de Chicago recientemente en Busted Open Radio. La guerrera mexicana no le desea nada más que lo mejor a su excompañero de vestidor en esta nueva etapa como Superestrella.

«La gente estaba bombardeando mi teléfono. ‘¿Viste lo que pasó?’ ‘No, estaba trabajando’. Tengo que confesar, fue un toque de desilusión y felicidad. Quiero a Phil, como persona. Quiero que tenga éxito. Desearía que las cosas hubieran sido completamente diferentes y que aún estuviera trabajando con nosotros.

«Estoy realmente feliz de que esté cumpliendo su sueño porque ama la lucha libre profesional y tiene una pasión muy fuerte por ella. Trabajar con Phil, desde mi perspectiva, estoy hablando de mí, ha sido positivo y enriquecedor.

«Realmente creo que todos merecemos segundas oportunidades, creo firmemente en las segundas oportunidades. Esta es una manera en la que todos deben reconocer que Phil ha tenido muchas oportunidades y esta es su última oportunidad en la lucha libre profesional. Mucha gente pensó que nunca iba a suceder y fue una gran sorpresa».