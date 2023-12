Bryan Danielson luchará con Eddie Kingston dentro del torneo AEW Continental Classic en AEW Collision esta semana. Será su primer combate dentro del mismo, mientras que The Mad King intentará recuperarse de una derrota ante Brody King en su debut. Ambos están dentro de la liga azul,la la cual comparten, además de con el integrante de la House of Black, con Claudio Castagnoli, Andrade El Ídolo y Daniel García. Habrá mucho más pero aunque solo sea por esta competencia será un programa verdaderamente interesante:

TONIGHT LIVE | Erie, PA #AEWCollison on TNT 8/7c

The #AEWContinentalClassic continues TONIGHT LIVE on #AEWCollision 8/7c with the BLUE LEAGUE!

–@ClaudioCSRO v @Brodyxking

–@GarciaWrestling v @AndradeElIdolo

–@bryandanielson v #EddieKingston

+ more to be announced! pic.twitter.com/oYJoTQ5Y3x

