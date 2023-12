Eric Bischoff quiere ver CM Punk vs. Steve Austin

«(…) En cuanto se dio el retorno de CM Punk a WWE este pasado sábado, había varias personas en la compañía intentando que CM Punk se enfrentara a Stone Cold Steve Austin. Y es más, nos contaron que Punk incluso había discutido la posibilidad. Por ahora, nos han contado que muchos en WWE esperan y son optimistas de que el combate finalmente pueda armarse (….)». En WWE creen que pueden concretar una lucha de ensueño entre CM Punk y Steve Austin.

► CM Punk vs. Steve Austin

Una pregunta que podría ser es: ¿quién no querría verla? Pero para no hablar de nosotros mismos, que estamos completamente dentro -si alguno de nuestros lectores no que lo señale en los comentarios-, nos hacemos eco de la opinión de Eric Bischoff, quien también en Strictly Business apuntaba recientemente que esta segunda etapa de Punk en WWE puede ser mejor que la primera.

«Sí, quiero decir, yo también sería optimista porque me encanta ver a Steve, me encanta su personaje. Es simplemente un artista asombroso, y tiene un legado tan grande. Me encantaría verlo. Dudo si Steve está en un lugar físico donde quiera meterse y dar saltos. Steve también es el tipo de persona que no quiere salir y ser menos de lo que la gente recuerda que era. Es una cosa salir en un momento de WrestleMania para una jugada. Eso no es una lucha. Puedo ver a Steve físicamente, pero ¿una lucha? ¿Una lucha de 12, 15 o 18 minutos que requiere dar y recibir? Espero que Steve esté físicamente en un lugar donde se sienta seguro de querer hacerlo porque eso sería increíble, pero ha pasado un tiempo. Así que no lo sé. Oye, espero que suceda«.

«Mira, sería una lucha de ensueño, estoy de acuerdo contigo. Pero yo tuve una de las últimas luchas que Steve tuvo. Sin decir demasiado, Steve no estaba en posición en ese momento para recibir ningún tipo de golpe. Esa es mi punto. Si ha podido superarlo, porque fue una lesión en el cuello. Esa es una lesión seria. Estamos hablando de centímetros de algo que podría salir mal. Un golpe, girar la cabeza demasiado fuerte, demasiado rápido en una dirección, lo que sea. Pequeñas cosas pueden tener resultados adversos significativos. Así que solo esperemos. Oraré por la capacidad de Steve para hacerlo porque creo que sería muy divertido de ver. Sería increíble».